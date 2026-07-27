"El Mejor Ciclista Joven del Mundo": Sheinbaum Felicita a Isaac del Toro tras Tour de Francia

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció hoy, 27 de julio de 2026, al mexicano Isaac del Toro como "el mejor ciclista joven del mundo", luego de que concluyó una histórica participación en el Tour de Francia 2026.

Se convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la competencia, en N+ te compartimos su resultado: Isaac del Toro Hace Historia y Asegura el Podio del Tour de Francia.

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Sheinbaum destaca desempeño de Isaac del Toro

Durante la Mañanera, se proyectó un video con imágenes del desempeño del deportista, tras lo cual la mandataria destacó su trayectoria al señalar que con 22 años, ya es considerado el mejor ciclista joven del mundo y le volvió a mandar felicitaciones.

También, aseguró que lo recibirá con gusto y lo describió como una persona "muy sencilla".

Cabe señalar que previamente en N+ te detallamos por qué destaca en el ciclismo: Isaac del Toro, Listo para Cierre del Tour de Francia 2026: ¿Por Qué Es Tan Bueno el Mexicano?

El reconocimiento de la presidenta se suma al mensaje que publicó el pasado 26 de julio de 2026 en su cuenta de X, donde destacó el resultado obtenido por el ciclista mexicano.

En su publicación, Sheinbaum felicitó a Isaac del Toro por conseguir el tercer lugar en el Tour de Francia 2026, enfatizó que es el primer mexicano en subir al podio de esta competencia.

Asimismo, señaló que el esfuerzo y la dedicación del joven ciclista inspiran a todo el país y le deseó éxito en los próximos retos de su carrera.

FBPT