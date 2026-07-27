Deportes

"El Mejor Ciclista Joven del Mundo": Sheinbaum Felicita a Isaac del Toro tras Tour de Francia

Isaac del Toro hizo historia en el Tour de Francia 2026; la presidenta Sheinbaum destacó su logro tras quedar en tercer lugar

Isaac del ToroClaudia Sheinbaum, presidenta de México, en su conferencia matutina de este lunes felicitó a Isaac del Toro. Foto: Presidencia
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