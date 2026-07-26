Isaac del Toro Hace Historia y Asegura el Podio del Tour de Francia

El ciclismo mexicano y latinoamericano han vivido una jornada épica e inolvidable con la conclusión de la edición 113 de la Grande Boucle. El joven prodigio de Ensenada, Isaac del Toro, ha firmado una actuación monumental en las carreteras europeas al coronarse en el podio general del Tour de Francia 2026, además de consolidarse como el mejor ciclista joven de la competencia al adjudicarse el codiciado maillot blanco.

A sus 22 años y en su debut dentro de la máxima prueba del ciclismo mundial, el integrante del UAE Team Emirates no solo ejerció un trabajo impecable como gregario de lujo para Tadej Pogacar, sino que también demostró valentía en los Alpes y Pirineos, adjudicándose una victoria de etapa histórica y finalizando en el tercer lugar de la Clasificación General.

Se trata del resultado más alto alcanzado por un corredor mexicano en toda la historia del Tour de Francia, superando cualquier antecedente nacional en la élite del deporte sobre ruedas.

Además de meterse en el podio general, Isaac del Toro concluyó la competencia como el flamante ganador de la clasificación de los jóvenes, consagrándose con el maillot blanco distintivo que premia al mejor corredor menor de 26 años de la Grande Boucle.

El mexicano portó la indumentaria blanca durante más de la mitad del certamen, ratificando su condición de joya generacional y superando a figuras de renombre internacional en la categoría. Este galardón no solo reafirma su presente estelar en la élite del ciclismo mundial, sino que lo consagra oficialmente como el primer ciclista mexicano en conquistar una de las camisetas de honor en la historia de la ronda francesa.

¿Quién ganó la última etapa del Tour de Francia 2026?

Mathieu van der Poel ganó la etapa 21 del Tour de Francia 2026.

Desempeño de Isaac del Toro Etapa por Etapa

A continuación, hacemos un breve repaso del recorrido y las posiciones del pedalista mexicano a lo largo de las 21 jornadas de la competencia:

Etapa 1 (Barcelona - Barcelona, TTT): 2.º lugar

Etapa 2 (Tarragona - Barcelona): 1.ᵉr lugar (Victoria de etapa)

Etapa 3 (Granollers - Les Angles): 4.º lugar

Etapa 4 (Carcassonne - Foix): 18.º lugar

Etapa 5 (Lannemezan - Pau): 25.º lugar

Etapa 6 (Pau - Gavarnie-Gèdre): 3.ᵉr lugar

Etapa 7 (Hagetmau - Bordeaux): 31.º lugar

Etapa 8 (Périgueux - Bergerac): 28.º lugar

Etapa 9 (Malemort - Ussel): 12.º lugar

Etapa 10 (Aurillac - Le Lioran): 5.º lugar

Etapa 11 (Vichy - Nevers): 22.º lugar

Etapa 12 (Magny-Cours - Chalon-sur-Saône): 30.º lugar

Etapa 13 (Dole - Belfort): 15.º lugar

Etapa 14 (Mulhouse - Le Markstein):

Un legado para el ciclismo latinoamericano

El desempeño de Del Toro a lo largo de las tres semanas de competencia confirmó su lugar entre los mejores escaladores y contrarrelojistas del planeta. Tras haber vestido el maillot amarillo de líder en los primeros días del torneo y resistir los embates en las etapas reinas de alta montaña, el bajacaliforniano entra de lleno a la historia dorada del deporte mexicano.