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Isaac del Toro Hace Historia y Asegura el Podio del Tour de Francia

Isaac del Toro, a lo largo de las tres semanas de competencia en el Tour de Francia, confirmó su lugar entre los mejores ciclistas del planeta

Isaac del Toro sube al podio del Tour de Francia 2026 con su maillot blancoIsaac del Toro sube al podio del Tour de Francia 2026 con su maillot blanco. Foto: Reuters
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Resultado Etapa 21 Tour de Francia 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro y Quién Ganó? Mexicano Hace Historia