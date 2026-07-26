Seguridad

Muere Hombre al Exterior del Área de Urgencias del Hospital General de Ensenada

Paramédicos confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales

Muere Hombre al Exterior del Hospital General de EnsenadaMuere Hombre al Exterior del Hospital General de Ensenada | Foto: N+

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Un hombre fue hallado sin vida en la banqueta del Hospital General de Ensenada. La policía investiga. ¿Qué sucedió? Descúbrelo aquí.

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