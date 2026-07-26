Muere Hombre al Exterior del Área de Urgencias del Hospital General de Ensenada

Un hombre perdió la vida la mañana de este domingo en el exterior del área de Urgencias del Hospital General de Ensenada, donde fue localizado inconsciente sobre la vía pública.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presuntamente se encontraba en situación de calle y, antes de su fallecimiento, habría ingresado y salido en varias ocasiones del hospital en busca de atención médica.

Fue localizado sin vida sobre la banqueta

Los hechos ocurrieron en el cruce de Paseo de la Playa y avenida Reforma, en el fraccionamiento Loma Dorada.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que alrededor de las 6:40 horas recibió un reporte del C5 sobre una persona inconsciente en la vía pública.

Al arribar al lugar, los oficiales solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, los socorristas indicaron que el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia.

Tras confirmarse el deceso, elementos de la Policía Municipal acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las diligencias correspondientes.

Será la autoridad ministerial la encargada de realizar las investigaciones y los estudios periciales que permitan determinar la causa de muerte, así como confirmar la identidad de la víctima.

Información Patricia Lafarga

APG