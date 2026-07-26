¡Toma tus Previsiones! Bloqueos en CDMX En Vivo Hoy 26 de Julio 2026; Checa Alternativas Viales

Este domingo 26 de julio 2026 se llevan a cabo diversas manifestaciones, actividades públicas y movilizaciones que han generado bloqueos y cierres en distintos puntos de la Ciudad de México (CDMX). Conoce aquí dónde hay bloqueos y cuáles son sus alternativas viales en vivo hoy.

¿Dónde hay bloqueos y cierres en CDMX hoy 26 de julio 2026?

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, este domingo se lleva a cabo una gran peregrinación procedente de Querétaro con rumbo a la Basílica de Guadalupe. Por ello, hay afectaciones viales en Calzada de Guadalupe, así como calles aledañas a la Basílica de Guadalupe.

Toma como alternativas viales Av. Insurgentes y Eje 3 Oriente.

También a las 13:10 horas, manifestantes procedentes de la calle 5 de Mayo llegaron a la explanada de circuito Plaza de la Constitución, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Alternativa vial: Eje 1 Norte, José María Izazaga, Eje 1 Oriente y Dr. Río de la Loza.

Por otro lado, se espera marcha a las 16:00 horas que dará inicio en el Ángel de la Independencia con rumbo al Hemiciclo a Juárez.