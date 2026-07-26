Movilidad

¡Toma tus Previsiones! Bloqueos en CDMX En Vivo Hoy 26 de Julio 2026; Checa Alternativas Viales

Conoce dónde hay bloqueos y cierres en CDMX este domingo 26 de julio 2026; sigue en vivo los últimos reportes de calles con afectaciones y alternativas viales.

Policía de CDMX realiza recortes viales en Reforma.Policía de CDMX realiza recortes viales en Reforma. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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