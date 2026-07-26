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"El Torito", el Mejor entre los Ciclistas Mexicanos Que Han Participado en el Tour de Francia

Isaac del Toro Romero puso su nombre en los archivos históricos del ciclismo nacional, al conquistar el tercer lugar de la Grande Boucle 2026

Isaac del Toro, ciclista del UAE Team EmiratesIsaac del Toro, ciclista del UAE Team Emirates. Foto: Reuters

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Isaac del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026, convirtiéndose en el mejor ciclista mexicano con un impresionante tercer lugar. Descubre cómo logró este hito.

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