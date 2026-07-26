"El Torito", el Mejor entre los Ciclistas Mexicanos Que Han Participado en el Tour de Francia

Para Isaac del Toro fue suficiente su primera participación en el Tour de Francia para convertirse en el mejor ciclista mexicano entre los nacionales que han competido en esta vuelta reina del ciclismo.

Antes del nacido en Ensenada, Baja California, otros dos mexicanos se hicieron presentes en la Grande Boucle: Raúl Alcalá y Miguel el Halcón de Huamantla Arroyo.

Aunque no lograron un podio en sus participaciones, sí colocaron el nombre de México en los reflectores y este domingo, Isaac del Toro escribió una página más de las grandes victorias para nuestro país.

Ciclismo mexicano en el Tour de Francia

Raúl Alcalá, el Duende, fue el primer mexicano en participar en el Tour de Francia, en el año de 1986. En total, sumó nueve participaciones en la vuelta gala, de 1986 a 1994.

Entre sus mayores logros están dos octavos lugares, en 1989 y 1990, y haber conseguido dos triunfos de etapa. Por si fuera poco, en 1987 se llevó el maillot blanco por ser el mejor ciclista joven de la competencia.

Por su parte, Miguel Arroyo estuvo tirando en tres ediciones de la competencia gala: 1994, 1995 y 1997, con una participación discreta del nacido en Huamantla, Tlaxcala, siendo su mejor posición el lugar 48 de la general.

Del Toro, punto y aparte

Al Torito de Ensenada solo le bastó su primera participación en la vuelta gala para convertirse en el mejor ciclista mexicano que ha participado en esta competencia.

Además de ganar la etapa 2 de la presente edición, tuvo por un día el maillot verde (líder de clasificación por puntos) y durante 12 portó el jersey blanco (líder joven)

Por cierto, además de subir al podio como el tercer mejor ciclista de la Grande Boucle, detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel, se coronó como el mejor pedalista joven de la competencia.

Tuvieron que pasar 39 años para que un mexicano se colocara el maillot blanc, pues la última vez fue Raúl Alcalá quien lo portó en París.

Lo hecho en la presente edición de Le Tour muestra que los logros de Del Toro no son producto de la suerte, sino de un trabajo enfocado y una visión clara de su carrera como profesional del ciclismo.

Con información de N+

ICM