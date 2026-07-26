Accidentes Muere Hombre en el Incendio de una Vivienda en Tlaquepaque; Su Perro Sobrevivió y Será Adoptado Un hombre de casi 65 años murió al interior de su casa en la colonia Los Altos, en Tlaquepaque; su perro sobrevivió y será adoptado Un hombre murió en un incendio en la colonia Los Altos, en Tlaquepaque. Foto: N+ Escucha este artículo 1x_mobiledata 00:00 -00:00 Destacado Tragedia en Tlaquepaque: un hombre de 65 años muere en un incendio, pero su perro sobrevive y será adoptado. Descubre más sobre este conmovedor suceso. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 25 jul 2026 | 22:52 CST Actualizado hace 2 horas

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Hombre Muere en Incendio en Tlaquepaque; su Perro Encuentra Nuevo Hogar

Un hombre de aproximadamente 65 años murió en el baño de su casa durante un incendio en su vivienda ubicada en la colonia Los Altos, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

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El hombre murió debido a la inhalación de humo, sin embargo, su perro, de 15 años, logró escapar y será adoptado por otro vecino de la zona.

"Recibimos el reporte por medio de C5, de un incendio en una casa habitación, en efecto, se estaba incendiando, totalmente propagada, en su interior tuvimos a una persona de masculina, aproximadamente de 65 años, que ya había perdido la vida", manifestó Daniel Labrador, Oficial de Bomberos de Tlaquepaque.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque atendieron el incendio de la vivienda ubicada entre las calles Francisco Ugarte e Ingeniero Tello.

El hombre fallecido se mantenía de la recolección de latones y cartones

Después de apagar las llamas en tres habitaciones, los rescatistas hallaron el cuerpo del hombre al interior del domicilio. El sujeto se dedicaba a recoger latones y cartones para poder mantenerse, y vivía solo con su mascota.

"Tenía una mascota, un perro, que lo sacó un chico de 17 años, lo conocía a la vuelta, él se va a quedar con el perro", explicó Norma, una de vecina de la zona.