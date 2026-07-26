Accidentes

Muere Hombre en el Incendio de una Vivienda en Tlaquepaque; Su Perro Sobrevivió y Será Adoptado

Un hombre de casi 65 años murió al interior de su casa en la colonia Los Altos, en Tlaquepaque; su perro sobrevivió y será adoptado

IncendioUn hombre murió en un incendio en la colonia Los Altos, en Tlaquepaque. Foto: N+

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Tragedia en Tlaquepaque: un hombre de 65 años muere en un incendio, pero su perro sobrevive y será adoptado. Descubre más sobre este conmovedor suceso.

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Hombre Muere en Incendio en Tlaquepaque; su Perro Encuentra Nuevo Hogar