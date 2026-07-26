Muere Hombre en el Incendio de una Vivienda en Tlaquepaque; Su Perro Sobrevivió y Será Adoptado

El hombre murió debido a la inhalación de humo, sin embargo, su perro, de 15 años, logró escapar y será adoptado por otro vecino de la zona.
"Recibimos el reporte por medio de C5, de un incendio en una casa habitación, en efecto, se estaba incendiando, totalmente propagada, en su interior tuvimos a una persona de masculina, aproximadamente de 65 años, que ya había perdido la vida", manifestó Daniel Labrador, Oficial de Bomberos de Tlaquepaque.
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque atendieron el incendio de la vivienda ubicada entre las calles Francisco Ugarte e Ingeniero Tello.
El hombre fallecido se mantenía de la recolección de latones y cartones
Después de apagar las llamas en tres habitaciones, los rescatistas hallaron el cuerpo del hombre al interior del domicilio. El sujeto se dedicaba a recoger latones y cartones para poder mantenerse, y vivía solo con su mascota.
"Tenía una mascota, un perro, que lo sacó un chico de 17 años, lo conocía a la vuelta, él se va a quedar con el perro", explicó Norma, una de vecina de la zona.
De acuerdo con los bomberos, el fuego se propagó en cuestión de minutos debido al confinamiento de los cuartos y la basura, así como de cartones acumulados dentro de la vivienda.