Pareja Sufre Accidente en su Motocicleta en Autopista México-Tuxpan

Con heridas en diversas partes del cuerpo, resultó una pareja que viajaba en una motocicleta. Sufrieron un aparatoso accidente sobre la autopista México-Tuxpan. El percance ocurrió la tarde noche de este sábado alrededor de las 19:00 horas, en el kilómetro 260, de la carretera mencionada justo a la altura del distribuidor vial, de la colonia Manlio Fabio Altamirano, del puerto de Tuxpan.

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La pareja fue auxiliada por paramédicos de la propia autopista y trasladada al Hospital IMSS Bienestar "Emilio Alcázar", para su atención médica. Al lugar arribaron elementos de la Policía del Estado así como Policías Municipales, personal de auxilio Vial de la autopista y elementos de la Guardia Nacional División Carreteras quiénes finalmente aseguraron la motocicleta y la remolcaron al corralón.

Otro accidente de motocicleta ocurrido en Tuxpan hoy

Otro accidente se registró hoy en Tuxpan; se trató de un joven obrero que manejaba una motocicleta, el cual chocó contra una camioneta y quedó lesionado por lo que tuvo que ser hospitalizado. Fue en el cruce de las calles Jesús Reyes Heroles y Jorge Gutiérrez, de la colonia Fausto Vega Santander.

Se trató de Gabriel de 21 años, vecino de ese sector de la ciudad y quien tras ser auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar para su atención médica. La motocicleta en la que viajaba era de color rojo, sin placas.

Personal de Tránsito Municipal, acudió al lugar y realizó el peritaje correspondiente para realizar el deslinde de responsabilidades; posteriormente trasladó los vehículos al corralón. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud del joven motociclista.