Accidentes

Pareja Sufre Accidente en su Motocicleta en Autopista México-Tuxpan

La pareja fue trasladada a un hospital por las lesiones con las que resultaron

La pareja fue trasladada a un hospital luego de accidentarse sobre la autopista México-Tuxpan. Foto: N+La pareja fue trasladada a un hospital luego de accidentarse sobre la autopista México-Tuxpan. Foto: N+

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Pareja sufre accidente en motocicleta en la autopista México-Tuxpan. Fueron llevados al hospital por sus lesiones. Descubre qué ocurrió en este trágico evento.

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