Joven Motociclista Resulta Lesionado tras Chocar Contra Camioneta en Tuxpan

Un joven obrero que manejaba una motocicleta, chocó estrepitosamente contra una camioneta y quedó lesionado por lo que tuvo que ser hospitalizado. El accidente ocurrió la tarde de este sábado, alrededor de las 15:40 horas en el cruce de las calles Jesús Reyes Heroles y Jorge Gutiérrez, de la colonia Fausto Vega Santander, del municipio de Tuxpan.

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En el lugar quedó lesionado Gabriel Allende Leonides, de 21 años, vecino de ese sector de la ciudad y quien tras ser auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana fue trasladado al Hospital IMSS Bienestar para su atención médica.

Este joven, según se informó manejaba una motocicleta color rojo, sin placas y al no hacer alto total en el cruce de las vías se impactó contra el costado derecho de una camioneta de color rojo, con matrícula XZA801C del estado, guiada por una joven de identidad reservada.

Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar y realizó el peritaje correspondiente, posteriormente trasladó los vehículos al corralón.

Otro motociclista lesionado en Tuxpan hoy

Este sábado 25 de julio, otro joven que manejaba una motocicleta resultó lesionado sobre el bulevar Jesús Reyes Heroles del municipio de Tuxpan. Según datos, fue arrollado por un automovilista. El percance tuvo lugar a la altura de la calle Morelos, de la Colonia Centro.

La personas lesionada fue identificada como Brayan Rodríguez Sánchez, de 19 años, quien es vecino de la colonia La Calzada, de Tuxpan. Luego del accidente, fue auxiliado por paramédicos de Cruz Roja Mexicana y trasladado al Hospital IMSS bienestar dónde recibe la atención médica adecuada.