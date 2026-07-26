Accidentes

Joven Motociclista Resulta Lesionado tras Chocar Contra Camioneta en Tuxpan

El joven motociclista fue trasladado al hospital para su atención médica luego del accidente

El joven terminó lesionado luego de impactarse contra la camioneta en Tuxpan. Foto: N+El joven terminó lesionado luego de impactarse contra la camioneta en Tuxpan. Foto: N+

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Urgente: joven motociclista choca contra camioneta en Tuxpan y resulta herido. Fue llevado al Hospital IMSS Bienestar. Infórmate sobre lo ocurrido en la colonia Fausto Vega Santander.

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