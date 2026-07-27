Accidentes

Joven es Hallado Sin Vida en su Vivienda en Rafael Delgado, Veracruz; Autoridades Investigan

El joven fue encontrado al interior de su vivienda en la localidad de Novillero Chico, en la zona montañosa de Veracruz

El joven fue encontrado sin signos vitales en la localidad de Novillero Chico, en Rafael Delgado. Foto: N+El joven fue encontrado sin signos vitales en la localidad de Novillero Chico, en Rafael Delgado. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Tragedia en Rafael Delgado: un joven de 22 años es hallado sin vida en su hogar. Autoridades investigan las causas. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+