Joven es Hallado Sin Vida en su Vivienda en Rafael Delgado, Veracruz; Autoridades Investigan

Un joven de 22 años fue hallado sin vida dentro de su domicilio en el municipio de Rafael Delgado. Los hechos ocurrieron la noche de este sábado, cuando familiares hicieron el reporte de que había una persona inconsciente.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Buscan a Ignacio López Torres, Chofer de Empresario Desaparecido en Veracruz

Tras la llegada de elementos de Protección Civil al domicilio ubicado en la calle Juan Pablo II, esquina con Benito Juárez, en la localidad de Novillero Chico, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Además, al lugar acudieron también elementos de la Policía Estatal, quienes procedieron al acordonamiento del área con cinta preventiva, en espera de las autoridades ministeriales.

Más tarde, personal de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en Orizaba, así como peritos en criminalística y agentes de la Policía Ministerial, realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Encuentran con vida en Acultzingo a personas con reporte de desaparición

Durante este sábado, varias personas originarias de Tlaxcala, quienes contaban con reporte de búsqueda tras perder contacto con sus familiares en Acultzingo, fueron localizadas con vida y en buen estado de salud.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil Municipal, Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes coordinaron acciones para localizar y poner bajo resguardo a las personas. Posteriormente, fueron trasladadas a las instalaciones del DIF Municipal, donde recibieron atención y acompañamiento mientras se realizan los procedimientos correspondientes para reunirlos con sus familias.

Hasta el momento, no se han dado a conocer sus identidades, la cantidad exacta de personas localizadas, ni el punto preciso donde fueron encontradas. Asimismo, las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias relacionadas con su desaparición.