Rescatan a Tres Personas de Morir Ahogadas en Playa de Coatzacoalcos

Durante el fin de semana, en la playa de Coatzacoalcos, tres personas fueron rescatadas de morir ahogadas cerca de las escolleras. Los hechos se registraron la tarde - noche del viernes, cuando dos adultos y un joven ingresaron al agua en una de las zonas de mayor riesgo.

Los rescatados fueron identificados como Jared Isaí, de 19 años; Pedro Cruz, de 49 años; y Jaled Jair, de 14, todos con domicilio sobre la calle Azucenas en la colonia Constituyentes, de Coatzacoalcos. De acuerdo con la información recabada, los tres tuvieron dificultades para salir del mar debido a la fuerza del oleaje, por lo que un ciudadano de Coatzacoalcos ingresó al agua para auxiliarlos, logrando ponerlos a salvo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así Puedes Recibir Ayuda Gratuita de los Ángeles Verdes en las Carreteras de Veracruz

Autoridades de seguridad acudieron al auxilio de las personas quienes fueron atendidas por paramédicos de las unidades de emergencia para poder estabilizarlos, por fortuna se encuentran sanos y a salvo.

Cuatro personas son rescatadas de la corriente en playa Chachalacas

Este sábado 25 de julio, un hombre y tres mujeres fueron rescatados por la Unidad Fluvial y Lacustre, en coordinación con la Secretaría de Marina, cuando eran arrastrados por la corriente mar adentro en playa Chachalacas, en Veracruz.

La identidad de las personas fue reportada como resguardada; sin embargo, las cuatro víctimas fueron valoradas por paramédicos.

Todos los días por la noche se retiran personas de las playas

En zona de playas de Veracruz y parte del bulevar Manuel Ávila Camacho, todas las noches se tiene presencia de personas reunidas comúnmente ingiriendo bebidas alcohólicas, a quienes les piden a diario se retiren del lugar de parte de las autoridades para evitar algún incidente.

Protección Civil municipal reconoce que diariamente se dan a la tarea de pedir a la gente se retire del lugar cuando ya no es horario para permanecer en las playas, teniendo como límite las seis de la tarde.