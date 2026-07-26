Accidentes

Rescatan a Tres Personas de Morir Ahogadas en Playa de Coatzacoalcos

Todas fueron rescatadas del mar por un ciudadano de Coatzacoalcos que ingresó al agua para auxiliarlos

Los bañistas fueron atendidas por paramédicos . Foto: N+Los bañistas fueron atendidas por paramédicos . Foto: N+

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Rescate heroico en Coatzacoalcos: dos adultos y un joven fueron salvados del mar gracias a la rápida intervención de un ciudadano y las autoridades. Conoce los detalles.

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