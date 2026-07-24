Coatepec: ¿Donde se Ubica este Pueblo Mágico y Qué Hacer en la Capital del Café de Veracruz?

En el estado de Veracruz uno de sus pueblos mágicos es Coatepec, el cual se ubica a tan solo 8 kilómetros de la ciudad capital Xalapa. El cual es reconocido de forma nacional e internacional como “La Capital del Café y de las Orquídeas”.

Coatepec, ha logrado destacar y posicionarse como uno de los destinos turísticos predilectos de los visitantes por su arquitectura colonial, ya que cuenta con más de 300 edificios históricos, incluyendo sus fincas cafetaleras, las cuales llevan este producto veracruzano a diferentes puntos del mundo siendo reconocido como uno de los cafés más ricos y de los de mejor calidad.

Debido a su ubicación geográfica el clima en este pueblo mágico enclavado en la región montañosa central de la entidad veracruzana, la temperatura promedio ronda entre los 19 y los 25 grados centígrados, y con presencia de lluvia de forma frecuente lo cual favorece a sus bosques de niebla, otro de los atractivos de la zona.

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Actividades a realizar en tu visita a Coatepec

Los visitantes pueden visitar una de las tantas fincas cafetaleras, en donde se podrá aprender sobre el cultivo del café y su proceso artesanal.

Se puede recorrer los senderos temáticos, mientras los expertos locales narran la historia y la cultura de una forma muy detallada del café, con la opción de realizar una cata sensorial y maridaje de los diferentes tipos de café que se cosechan en este punto de la entidad veracruzana.

Además se pueden recorrer algunos puntos para conocer la flora y los diferentes tipos de orquídeas que tapizan el poblado.

Otra de las actividades que atraen a los turistas a este punto del estado de Veracruz, es su gastronomía local, ya que en la zona se puede disfrutar de panadería de alta calidad mayormente horneado con leña. Además en este punto se pueden encontrar diversos establecimientos que cuentan con una extensa trayectoria en el mercado, incluso algunos acumulan hasta más de 100 años, lo que los ha llevado a posicionarse y ser reconocidos por locales y foráneos.

Al moverse unos pocos minutos y unos cuantos kilómetros del centro de Coatepec, se pueden encontrar diversas actividades muy atractivas para disfrutar de la estancia, ya en un entorno natural se ubica la Cascada de Texolo, la cual es catalogada como una de las postales naturales más impresionantes con una caída de agua que alcanza casi los 80 metros.

Para los que gusten disfrutar de esta cascada es importante resaltar que esta atracción es de entrada gratuita, siendo una buena opción para los visitantes. Otro punto reconocido de la zona, es la reserva ecológica “La Granada” ubicada apenas a 6 kilómetros del centro de Coatepec y es una área protegida con senderos entre los bosques de niebla y una cascada de casi 100 metros.

¿Cómo llegar a Coatepec desde Veracruz?

En vehículo particular para llegar a este pueblo mágico los visitantes deben realizar un trayecto con una duración aproximada de 1 hora y media. La ruta es mediante la autopista 140 hacia la ciudad de Xalapa y continuar por esta misma ruta hasta llegar al pueblo mágico de Coatepec.

Al realizar este viaje en dicha ruta se realiza el cruce de solo dos casetas de peaje, la caseta de La Antigua, la cual tiene un costo aproximado de $78.00 y la caseta de Plan del Río, la cual presenta un costo de $60.00. Esto según datos compartidos por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

Para arribar a este pueblo mágico, también existe la posibilidad de llegar mediante transporte público foráneo, para ello uno debe trasladarse desde la ciudad de origen a la ciudad de Xalapa como primer punto, y trasbordar a otro autobús que te conduzca a la ciudad de Coatepec.