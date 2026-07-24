Cultura

Coatepec: ¿Donde se Ubica este Pueblo Mágico y Qué Hacer en la Capital del Café de Veracruz?

Descubre qué hacer y cómo llegar a este pueblo mágico ubicado en la región central del estado de Veracruz.

Plantío de café en Coatepec, la capital del café en VeracruzPlantío de café en Coatepec, la capital del café en Veracruz. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Descubre Coatepec, la Capital del Café en Veracruz. Explora fincas cafetaleras, cascadas impresionantes y una rica gastronomía. ¡Un destino mágico a solo 8 km de Xalapa!

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+