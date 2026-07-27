La Casa de Los Famosos México 2026: ¿Quién Ganó la Inmunidad Hoy?

Este domingo 26 de julio comenzó oficialmente La Casa de los Famosos México 2026, una temporada que llega con una casa completamente renovada, más participantes y nuevas dinámicas que marcarán el rumbo de la competencia desde la primera semana.

Uno de los momentos más importantes de la gala fue cuando Cynthia Klitbo obtuvo la inmunidad, un beneficio que le garantiza permanecer dentro del reality durante esta primera semana y evitar ser nominado.

Gracias a esta ventaja, Klitbo asegurará su estancia en la casa al menos una semana más, mientras el resto de los participantes comenzará a definir alianzas y estrategias.

Gema Garoa fue quien respondió el teléfono y otorgó la inmunidad a la actriz.

La cuarta temporada también presentó importantes cambios en la distribución de la casa. Por primera vez, la producción dejó atrás el formato de dos dormitorios para dar paso a tres habitaciones temáticas, llamadas Tulum, Ibiza y Malibú, cada una con una identidad propia que formará parte de la convivencia entre los famosos.

Los primeros habitantes en cruzar la puerta fueron Yanet García y Yahir, quienes inauguraron oficialmente la competencia. Minutos después ingresaron Flor Vigna, Moisés Peñaloza, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Gema Garoa, Memo Schutz, Masad Altamimi, Luis Chaparro y Brianda Deyanara, Ximena, Ernesto Laguardia, Arantza, Mariana Ochoa, son algunos de quienes se integraron a la nueva edición del reality.

Más de 60 cámaras seguirán cada movimiento

Como en temporadas anteriores, la convivencia será vigilada las 24 horas del día. Para ello, la producción instaló más de 60 cámaras y 73 micrófonos distribuidos estratégicamente en las distintas áreas de la casa.

Este sistema permitirá captar cada conversación, reacción, discusión, estrategia y momento de convivencia, para que la audiencia pueda seguir de cerca todo lo que ocurre entre los participantes durante las 10 semanas de competencia.

Otra de las novedades es la remodelación total de la casa, que ahora luce un estilo maximalista tropical en tonos pastel. La producción renovó espacios como la sala, el comedor y la habitación del líder, con el objetivo de ofrecer una imagen fresca y convertir cada rincón en un escenario clave para el desarrollo del programa.

Con un habitante ya protegido por la inmunidad, una casa completamente transformada y nuevas dinámicas de convivencia, La Casa de los Famosos México 2026 inicia una temporada que promete emociones, estrategias y sorpresas desde sus primeros días.