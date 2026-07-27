Detienen a Hombre con 20 Kilos de Presunta Droga en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Un hombre que transportaba un cargamento de 20 kilogramos de presunta cocaína, oculta en un tractocamión, fue detenido el sábado 25 de julio en kilómetro 100 en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León.

Fue en los límites de estas dos entidades donde autoridades federales realizaron un operativo que derivó del hombre identificado como Jorge Eduardo "N". De acuerdo con los reportes oficiales, la intervención se dio como resultado de trabajos de investigación e inteligencia por parte de la Policía Federal Ministerial.

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Aseguran drogas y vehículos en Sabinas Hidalgo

Durante el operativo realizado por parte de autoridades federales, al detenido Jorge Eduardo "N" le fueron asegurados 20 kilos de cocaína, así como un tractocamión y una caja seca. Las autoridades continúan con las investigaciones.

Luego de la captura, Jorge Eduardo "N" fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal en el municipio de General Escobedo, Nuevo León, para continuar con las indagatorias. De igual manera, lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

SHH