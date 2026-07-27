Seguridad

Detienen a Hombre con 20 Kilos de Presunta Droga en Sabinas Hidalgo, Nuevo León

Autoridades federales detuvieron a un hombre con droga oculta como cargamento en un tractocamión en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo

Trailero detenido con 20 kilos de droga en Sabinas Hidalgo, Nuevo LeónAutoridades detuvieron al trailero y aseguraron la unidad. Foto: SSPC

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Autoridades federales detienen a un hombre con 20 kilos de cocaína en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Conoce los detalles de este operativo en Sabinas Hidalgo.

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