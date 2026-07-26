Joven Prófugo Fue Detenido en Jalisco; Asesinó a Hombre por Celos en San Luis Río Colorado

Luego de permanecer prófugo durante casi dos meses, Brayan Alejandro “N”, de 24 años, fue capturado en la región de Los Altos, Jalisco, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de Luis Antonio “N”, de 23 años, a quien presuntamente asesinó por celos el pasado 31 de mayo en la colonia Nueva Palmira, en San Luis Río Colorado.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima llegó al lugar acompañada de su pareja sentimental cuando el imputado presuntamente lo interceptó para reclamarle la relación que mantenía con quien había sido su pareja. Posteriormente, le habría disparado con un arma de fuego, privándolo de la vida, para después darse a la fuga.

Joven prófugo fue trasladado a Sonora

Las labores de investigación permitieron ubicar al señalado en territorio jalisciense, donde fue detenido mediante la coordinación entre las fiscalías de Sonora y Jalisco. Tras su captura, fue trasladado a Sonora para quedar a disposición del juez que lo requiere.