Seguridad

Joven Prófugo Fue Detenido en Jalisco; Asesinó a Hombre por Celos en San Luis Río Colorado

Un joven fue detenido tras presuntamente asesinar a hombre por celos en Sonora.

Joven Prófugo Fue Detenido en Jalisco; Asesino a Hombre por Celos en San Luis Río ColoradoFoto: FGJES

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Detienen en Jalisco a joven acusado de asesinar por celos en San Luis Río Colorado. Brayan Alejandro es trasladado a Sonora para enfrentar la justicia.

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