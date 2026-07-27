Conductor de Plataforma Murió durante Viaje en CDMX: Pasajera Pidió Ayuda

Este lunes, 27 de julio de 2026, un conductor de vehículo de plataforma murió durante un viaje en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, el conductor quedó inconsciente cuando circulaba sobre Bucareli casi al cruce con Chapultepec, en dicha alcaldía.
Pasajera pide ayuda
Se sabe que la pasajera que viajaba a bordo del vehículo fue quien pidió ayuda de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Al parecer, el conductor de vehículo de plataforma murió a causa de una enfermedad.
Al momento hay carga vehicular en la zona en dirección a Insurgentes y Cuauhtémoc, se espera la llegada de servicios periciales para el levantamiento del cuerpo.
Con información de N+
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