Accidentes

Conductor de Plataforma Murió durante Viaje en CDMX: Pasajera Pidió Ayuda

El conductor del vehículo de plataformael se desvaneció cuando circulaba en Bucareli casi al cruce con Chapultepec

Centro (Área 4), Cuauhtémoc | Itzel Cruz AlanisConductor muere en Bucareli casi al cruce con Chapultepec. Foto: N+

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Conductor de plataforma fallece en CDMX mientras conducía. La pasajera pidió auxilio a la SSC. Infórmate sobre lo ocurrido y el tráfico en la zona.

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