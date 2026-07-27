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¿Cuándo Será Nominación en La Casa de los Famosos México 2026? Estos Días Habrá Votación

La producción reveló el día oficial de nominación en La Casa de los Famosos México 2026 y el calendario completo de votación semana a semana.

cuando-sera-nominacion-en-la-casa-de-los-famosos-mexico-2026-estos-dias-habra-votacionFoto: La Casa de los Famosos 2026

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La Casa de los Famosos México 2026 arranca el 26 de julio. Conoce cuándo serán las nominaciones y cómo influir en el juego cada semana.

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