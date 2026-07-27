¿Cuándo Será Nominación en La Casa de los Famosos México 2026? Estos Días Habrá Votación

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 ya reveló el calendario semanal completo del reality, y despejó una de las dudas más buscadas por la audiencia: ¿Cuándo será el día oficial de nominación?

Odalys Ramírez y Diego de Erice, quienes vuelven a conducir las galas de lunes, martes, jueves y viernes, revelaron en conferencia de prensa lo que ocurrirá cada día dentro del reality, marcando así el ritmo que seguirán los habitantes durante toda la temporada rumbo al estreno del domingo 26 de julio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. La Casa de los Famosos México 2026 Ya Tenen 14 Habitantes Confirmados: ¿Quiénes Son?

¿Qué día es la nominación en La Casa de los Famosos México 2026?

De acuerdo con el calendario oficial presentado este 21 de julio, los miércoles corresponden a la Gala de Nominación. Los miércoles seguirán siendo los días más tensos de la temporada con la temida Gala de Nominación, el mismo esquema que se ha mantenido en ediciones anteriores del programa.

Sin embargo, el proceso de votación del público no se limita a un solo día: se extiende varias jornadas más, ya que los conductores detallaron toda la dinámica semanal, desde el lunes hasta el domingo, un ciclo en el que la nominación del miércoles detona la votación que definirá quién sale de la casa el domingo.

Tras la Prueba de Líder, los martes continuarán destinados al inicio de la Prueba de Presupuesto, mismo día en que se harán las noches de cine, mientras que los jueves se llevarán a cabo las pruebas por el Robo de la Salvación, donde los habitantes compiten por el privilegio de salvar a un nominado.

¿Cuándo y a qué hora se puede votar?

Las galas dedicadas a nominaciones y demás dinámicas salen por Canal 5, mientras que la cuarta temporada se estrena el domingo 26 de julio de 2026, con una gala que comenzará a las 20:30 horas tiempo del centro de México, transmitida por Las Estrellas, y quienes quieran seguir la convivencia sin interrupciones pueden hacerlo mediante ViX, con señal las 24 horas. Las galas semanales dedicadas a la prueba del líder, las nominaciones y otras dinámicas van por Canal 5 a partir de las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

Para esta temporada, la votación tendrá un plus para la audiencia digital: los usuarios de ViX tendrán 10 votos adicionales en las nominaciones, un incentivo que busca fortalecer el peso del público en el resultado de cada semana.

El liderazgo también cambia las reglas del juego

Otro ajuste relevante de cara a la nominación es el rol del líder de la semana. El Líder de la Semana adquiere inmunidad para las nominaciones, acceso a la Suite de Líder y la oportunidad de salvar a uno de los nominados, además de un nuevo privilegio que promete cambiar cada semana, otorgado por un patrocinador del programa.

Con el estreno a solo días de distancia, la producción confirmó que se mantienen dinámicas clásicas como la Moneda del Destino, las Cajas del Destino y la Cabina de las Tentaciones, piezas que también podrían influir en el destino de los nominados cada semana.