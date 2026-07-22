¿Qué Dijo Lau Styling de los Mexicanos? La Polémica que la Dejó Fuera de La Casa de los Famosos

La estilista argentina Lau Styling, asesora de imagen de Flor Vigna, una de las nuevas habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, quedó fuera del proyecto luego de que un video en el que insultó a los mexicanos se volviera viral tras la final del Mundial 2026. Flor Vigna confirmó su salida del equipo horas después de que la controversia escalara.
¿Qué dijo Lau Styling de los mexicanos?
La polémica surgió luego de la final del Mundial 2026, ganada por España ante Argentina. Lau Styling publicó un video junto a otra mujer en el que reaccionó de forma ofensiva a los aficionados mexicanos que celebraban el título español:
“Todos los mexicanos: ‘¡Ganó España!’, pero ¿vos estuviste en la final? ¡Ni en la cuarta estuviste, hijos de p***!”, expresó la estilista.
Después compartió una segunda grabación en la que insistió con comentarios similares y anunció que había dejado de seguir a varios usuarios mexicanos en redes sociales.
Las declaraciones se volvieron tendencia de inmediato y generaron una ola de críticas, además de llamados a boicotear la nueva temporada del reality, debido a que Lau Styling había sido presentada como parte del equipo de imagen de Flor Vigna para el programa.
La stylist briaga Lau Styling, quien vestirá a Flor Vigna en #LCDLFMx4, nos llamó a los mexicanos "hijos de p%ta" 🤬.
Malagradecida, gracias a nosotros tiene trabajo, si no le caemos bien, que se regrese a su país, Argentina.
La reacción inicial: sin disculpas y con nuevas quejas
En un primer momento, la asesora de imagen no ofreció disculpas. En sus historias de Instagram, aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto y afirmó que ella también fue víctima de insultos:
“Hoy me levanto y estoy funada por odiar a los mexicanos, la gente malinterpreta todo por el futbol (…) Ahora me piden que me vaya a mi país. A mí me dijeron cosas muy feas aquí”, dijo.
Lau Styling insistió en que su molestia no era contra México en general, sino contra quienes decían apoyar a Argentina y luego celebraron su derrota: “Me enoja la gente falsa que dice ‘amo Argentina’ y hoy se burla y festeja en nuestra contra”. También sostuvo que sus comentarios originales incluían referencias a aficionados de Brasil, Uruguay y Venezuela, no solo a mexicanos.
Flor Vigna la despide: “No pienso ser cómplice”
La presión aumentó cuando Flor Vigna, quien debutará como habitante de La Casa de los Famosos México 2026, anunció públicamente la salida de Lau Styling de su equipo de trabajo.
“Estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que dijo Laura. Nunca voy a estar de acuerdo con los insultos y ataques”, escribió la argentina en sus historias de Instagram.
Vigna aclaró que sí pagó el trabajo ya realizado por la estilista, pero le pidió retirarse del equipo y ofrecer una disculpa pública: “Como no pienso ser cómplice de esos horribles dichos, pagué de todas formas, pero le pedí que se retire del equipo y que pida perdón por lo sucedido”.
Lau Styling ofrece disculpas públicas
Horas más tarde, y ya con su salida del equipo confirmada, Lau Styling publicó un comunicado con un tono distinto al de sus primeras reacciones:
“Reconozco que mis palabras generaron una reacción negativa y entiendo por qué muchas personas se sintieron molestas. Lamento sinceramente que mi publicación haya causado ese impacto. Mi intención nunca fue faltar al respeto a nadie (…) El futbol puede generar pasión y opiniones distintas, pero siempre será más importante el respeto entre las personas que cualquier rivalidad”, señaló.
En el mismo mensaje, la estilista argentina reiteró su cercanía con México: “Yo amo México, es mi segundo país. De ahí a decir que odio a los mexicanos hay un abismo”.
Gala Montes reaviva un conflicto previo
La controversia también reabrió una vieja disputa con la actriz Gala Montes, quien ya tenía diferencias con Lau Styling desde su paso anterior por La Casa de los Famosos México, a raíz de un reclamo por el cobro de unas botas que se rompieron durante el reality. Montes celebró las críticas contra la estilista en redes: “No te queremos en México, se lo dije cuando salí de La Casa de los Famosos México”.
¿Quién es Lau Styling?
Lau Styling es una estilista y asesora de imagen argentina con una trayectoria consolidada entre figuras del entretenimiento tanto en Argentina como en México. Ganó notoriedad en el país por su colaboración con Briggitte Bozzo durante una edición anterior de La Casa de los Famosos México, y más recientemente por integrarse al equipo de imagen de Flor Vigna, confirmada como habitante de la edición 2026 del reality.