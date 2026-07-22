¿Qué Dijo Lau Styling de los Mexicanos? La Polémica que la Dejó Fuera de La Casa de los Famosos

La estilista argentina Lau Styling, asesora de imagen de Flor Vigna, una de las nuevas habitantes de La Casa de los Famosos México 2026, quedó fuera del proyecto luego de que un video en el que insultó a los mexicanos se volviera viral tras la final del Mundial 2026. Flor Vigna confirmó su salida del equipo horas después de que la controversia escalara.

¿Qué dijo Lau Styling de los mexicanos?

La polémica surgió luego de la final del Mundial 2026, ganada por España ante Argentina. Lau Styling publicó un video junto a otra mujer en el que reaccionó de forma ofensiva a los aficionados mexicanos que celebraban el título español:

“Todos los mexicanos: ‘¡Ganó España!’, pero ¿vos estuviste en la final? ¡Ni en la cuarta estuviste, hijos de p***!”, expresó la estilista.

Después compartió una segunda grabación en la que insistió con comentarios similares y anunció que había dejado de seguir a varios usuarios mexicanos en redes sociales.

Las declaraciones se volvieron tendencia de inmediato y generaron una ola de críticas, además de llamados a boicotear la nueva temporada del reality, debido a que Lau Styling había sido presentada como parte del equipo de imagen de Flor Vigna para el programa.