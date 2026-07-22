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¿Qué Dijo Lau Styling de los Mexicanos? La Polémica que la Dejó Fuera de La Casa de los Famosos

Lau Styling, estilista de Flor Vigna, quedó fuera de La Casa de los Famosos México tras insultar a los mexicanos en el Mundial 2026. Esto fue lo que dijo.

que-dijo-lau-styling-de-los-mexicanos-polemica-casa-de-los-famososFoto: Instagram Lau Styling / Facebook La Casa de los Famosos

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Lau Styling queda fuera de La Casa de los Famosos tras insultar a mexicanos en el Mundial 2026. Flor Vigna la despide y exige disculpas. ¿Qué opinas de la polémica?

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