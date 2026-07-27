Política

Sheinbaum Destaca Coordinación México-EUA para Reabrir Frontera al Ganado por Gusano Barrenador

A partir de agosto de 2026, Estados Unidos reabrirá la frontera al ganado mexicano, luego de la suspensión por los casos de gusano barrenador

Ganado gusano barrenadorEl ganado de Chiapas es de los más afectados por la plaga de gusano barrenador. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La frontera al ganado mexicano reabrirá en agosto 2026 gracias a la cooperación México-EUA. Sonora lidera el camino en el control del gusano barrenador. Entérate de los detalles de esta reapertura.

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