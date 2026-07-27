Sheinbaum Destaca Coordinación México-EUA para Reabrir Frontera al Ganado por Gusano Barrenador

La presidenta Claudia Sheinbuaum Pardo destacó hoy, 27 de julio de 2026, el trabajo con coordinación y colaboración entre los Gobiernos de México y Estados Unidos de América (EUA) para la reapertura de la frontera al ganado mexicano, luego del cierre por el brote de gusano barrenador.

En la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria dijo que va un año de trabajo conjunto entre autoridades de México y Estados Unidos, para la reapertura de la frontera a la exportación de ganado.

La presidenta mencionó que México ha realizado acciones contra el gusano barrenador con trampas artesanales, hasta la reciente inauguración de una planta, en Chiapas, que produce moscas estériles para evitar la propagación de la larva.

“Ahora se considera que estamos ya bastante avanzados en este proceso para poder reabrir la frontera, iniciando por Sonora y después por Chihuahua. Esto se haría hacia segunda, tercera semana de agosto, y todavía tienen que ocurrir una serie de acciones que tenemos que desarrollar conjuntamente”, señaló la presidenta Sheinbaum.

Dichas acciones hablan de una “buena coordinación y una buena colaboración entre ambos Gobiernos, muy técnica (…) de cómo hacer para evitar que se propague esto que daña tanto al ganado”, afirmó Sheinbaum Pardo.

Agregó que Sonora es el estado más avanzado en los trabajos para la reapertura de la frontera, seguido de Durango y Coahuila y que se evalúa sumar a Tamaulipas al programa para en control de la plaga.

“Cuando hay una propagación de una enfermedad como esta, o una plaga como esta, es muy difícil decir en tanto tiempo vamos a resolver el problema, hay que estarlo midiendo permanentemente. Lo que es cierto es que es una técnica que va a ayudar muchísimo”, dijo finalmente la mandataria.

Estados Unidos reabre la frontera al ganado mexicano

El 24 de julio de 2026, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció que reanudará las importaciones de ganado mexicano, luego de más de un año de la suspensión por el gusano barrenador, en mayo de 2025.

La reapertura de la frontera al ganado mexicano “es un nuevo ejemplo de que el diálogo, la cooperación y la colaboración con respeto mutuo entre México y Estados Unidos, rinden grandes resultados en beneficio de nuestros pueblos”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, en un mensaje publicado en sus redes sociales, el 24 de julio de 2026.

Será a partir del 24 de agosto de 2026 cuando Estados Unidos permita el ingreso de ganado mexicano, a través de Douglas, en Arizona.

El Departamento de Agricultura señaló que otros puntos de entrada también reabrirán próximamente, "siempre que México cumpla con el Plan de Acción Conjunto".

Por su parte, el Gobierno de México inauguró una planta de moscas estériles que cortan el ciclo de reproducción del gusano barrenador, en Chiapas.

La plaga del gusano barrenador se origina por una mosca cuyas larvas se alimentan de la carne de animales, causan lesiones severas y potencialmente mortales.

Aquí puedes verla conferencia mañanera de hoy

RMT