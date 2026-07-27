Política

Sheinbaum Responde a Medida de Daniel Ortega para que No Haya Elecciones en Nicaragua

Claudia Sheinbaum fijó su postura en torno a la medida de Daniel Ortega para que no haya elecciones en Nicaragua

Daniel Ortega en evento el 14 de diciembre 2024 en Caracas, Venezuela.Daniel Ortega en evento el 14 de diciembre 2024 en Caracas, Venezuela.

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Claudia Sheinbaum responde a medida de Ortega: "cada pueblo decide".

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