Sheinbaum Responde a Medida de Daniel Ortega para que No Haya Elecciones en Nicaragua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió hoy 27 de julio de 2026 a la medida de Daniel Ortega para que no haya elecciones en Nicaragua y con ello evitar una posible transición en el poder.

Daniel Ortega dijo durante un discurso el pasado 19 de julio 2026 que “aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”.

El mensaje de Ortega generó reacciones por un posible ataque a la democracia, entre las que destacan la de la Unión Europea, Nolivia, República Dominicana, Perú y Brasil.

Estados Unidos, por su parte, en voz de su secretario de Estado, Marco Rubio, instó a la comunidad internacional a aislar a Nicaragua.

Rubio afirmó que la declaración de Ortega "pone al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria" y que Nicaragua no puede esperar que las relaciones con otros países sigan "como si nada" mientras rechaza el régimen democrático.

Sheinbaum responde a medida de Daniel Ortega

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum respondió a la medida del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Ortega lanzó la medida en un discurso durante un evento de masas en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua, Nicaragua.

“Cada país decide, cada pueblo decide, nosotros estamos a favor de la democracia, pero cada pueblo decide cómo se organiza”, dijo Sheinbaum.

La mandataria mexicana enfatizó en que "primero es la autodeterminación de los pueblos. Nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos. Esa es mi respuesta".

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Contexto sobre Nicaragua

Daniel Ortega gobierna Nicaragua desde 2007 y a partir de 2017 lo hace en conjunto con su esposa, Rosario Murillo.

Daniel Ortega, de 80 años de edad, es un exguerrillero sandinista, envuelto en denuncias de fraudes electorales o señalamientos de eliminar a la oposición para no tener competencia.

Rosario Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.

En su discurso para evitar elecciones en Nicaragua, Ortega dijo: "Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder".

Anunció que van trabajar con la Asamblea Nacional (Parlamento), subordinada a la Presidencia, "y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EE.UU.), no podrán".

A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor esa reforma profunda a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.

La enmienda amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, estableció la figura de "copresidenta", que el Ejecutivo "coordine" los demás "órganos" del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.

Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial, por lo que en teoría sería en noviembre de 2027.

Con información de la agencia EFE