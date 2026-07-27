¿Tu Hijo No Suelta el Celular? Esto Recomiendan Especialistas Según su Edad

Si te es difícil hacer que tu hijo suelte el celular, te decimos qué hacer, de acuerdo a su edad, bajo recomendación de especialistas.

Durante la conferencia mañanera de hoy, Tania Jiménez García, maestra en Orientación Psicológica y especialista en prevención de adicciones, habló sobre el uso problemático de la tecnología y las implicaciones que esto tiene en los niños y adolescentes.

La especialista enlistó cuáles son los síntomas de adicción:

Pérdida de control.

Incapacidad para dejar de usarlo/consumirlo.

Deseo intenso (craving).

Seguir utilizándolo aunque genere problemas.

Tolerancia: Antes podíamos estar en Redes sociales media hora y ahora se necesita más tiempo.

Abstinencia: El malestar cuando no se usa y consume. Irritabilidad, ansiedad.

Recomendación para que tu hijo suelte el celular

Ante esto, la Clínca Restart recomienda:

De 0 a 6 años el cerebro tarda en reconstruirse de 1 día a 1 semana , se sugiere quitar dispositivo y enseñar otro tipo de entrenamiento, lo importante es con qué se reemplaza.

De 6-12 años tarda 1 mes y se sugiere quitar el dispositivo.

De 13 años o más no se quita el celular, hay una disminución gradual de uso y se puede dar un acompañamiento por parte de un especialista.

Recuerda que solamente un especialista puede diagnosticar la adicción, no por tener un síntoma ya se tiene ese diagnóstico. Además, se debe trabajar de manera conjunta en la escuela, casa, plataformas y políticas públicas:

Escuela

Impulsar la convivencia y el aprendizaje.

Establecer tiempos de desconexión.

Promover una cultura digital saludable.

Formar criterio, no solo imponer reglas.

Fortalecer a las y los docentes como guías.

Familia

Acompañar, no solo restringir.

Establecer límites y tiempos de desconexión.

Modelar hábitos saludables en casa-

Plataformas y política pública

Más convivencia y aprendizaje presencial.

Plataformas seguras para cada edad.

Regular para proteger y educar.

Con información de N+

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