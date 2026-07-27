Sociedad

¿Tu Hijo No Suelta el Celular? Esto Recomiendan Especialistas Según su Edad

Estas son las recomendaciones de los especialistas para que tu hijo suelte el celular

Niños usando celularesNiños usando celulares. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Especialistas advierten sobre la adicción al celular en niños. Aprende cómo manejarlo según la edad y promover una cultura digital saludable.

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