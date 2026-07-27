Atacan a Balazos a un Hombre en la Colonia Independencia II de Ciudad Juárez

La noche del pasado 26 de julio se registró un ataque armado contra un hombre en el cruce de las calles Rubén Jaramillo y Privada Avelina Gallegos, en la colonia Independencia II, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos del sector llamaron al número de emergencias 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y observar a un hombre tendido en la vía pública pidiendo auxilio.

Localizaron Rastros de Sangre en la Escena

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar y localizaron una gorra y una mancha de sangre. En el sitio también fueron informados de que la víctima, identificada como Sebastián M. R., de 24 años de edad, ya había sido trasladada por un familiar en un vehículo particular para recibir atención médica.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento de evidencias, con el fin de esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

Víctima Permanece Grave

Hasta el momento, las autoridades informaron que el estado de salud de la víctima es grave, ya que presenta heridas de bala en la cabeza, el pecho y un brazo.

Respecto a los presuntos responsables, hasta el momento no se ha dado a conocer información sobre su paradero. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, las autoridades puedan establecer su identidad.