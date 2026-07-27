Balaceras

Atacan a Balazos a un Hombre en la Colonia Independencia II de Ciudad Juárez

Un hombre resultó gravemente herido tras un ataque a balazos registrado en la colonia Independencia II de Ciudad Juárez.

Localizaron Rastros de Sangre en la EscenaLocalizaron Rastros de Sangre en la Escena. Foto: N+

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Sebastián M. R., de 24 años, lucha por su vida tras un ataque a balazos en Ciudad Juárez. La policía busca a los responsables.

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