Seguridad

Roban Medio Millón de Pesos en Objetos y Dos Autos en Residencia en Monterrey, Nuevo León

Fue en la colonia Colinas de San Jerónimo donde un presunto grupo de ladrones se apoderó de diversos objetos de una residencia

Robo en residenciaAutoridades ya investigan el robo a una residencia. Foto: N+

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Robo millonario en Monterrey: ladrones se llevan dos autos y objetos de una residencia. La policía ya investiga y analiza cámaras de seguridad.

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