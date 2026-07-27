Roban Medio Millón de Pesos en Objetos y Dos Autos en Residencia en Monterrey, Nuevo León

Autoridades de seguridad investigan el robo a una residencia de la cual un grupo de ladrones sustrajo varios objetos y dos autos, monto valuado en alrededor de medio millón de pesos. El hecho fue reportado la mañana de este lunes 27 de julio, en calles de la colonia Colinas de San Jerónimo, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue sobre la calle Maurice Ravel donde un presunto grupo de ladrones ingresó a una propiedad que se encontraba sola. Una vez dentro, los sujetos lograron apoderarse de varios objetos como televisiones, electrodomésticos, equipo de computación, un auto y una camioneta. Tras cometer los hechos, los supuestos responsables huyeron del sitio.

A la llegada de los propietarios de esta residencia, fue cuando se percataron del faltante de estos objetos, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de autoridades de seguridad e investigación. Al lugar llegaron varias patrullas de la policía municipal, quienes al confirmar el hecho, resguardaron este punto.

Analizarán cámaras de seguridad tras robo a residencia

Minutos más tarde a este lugar hicieron presencia autoridades del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP), así como detectives del Grupo Halcón, quienes se especializan en la búsqueda de información para localizar autos robados. Los agentes de estas corporaciones ya se encuentran recabando cualquier tipo de dato que ayude para identificar a los responsables.

En el lugar fueron vistas varias cámaras de seguridad, mismas que serán analizadas. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más datos, así como las señas para identificar los dos vehículos sustraídos. El lugar aún permanecerá bajo resguardo, mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes.