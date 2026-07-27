CDMX Extiende Descuentos en Pago de Multas: Anuncian Nueva Fecha

El Programa de Regularización con Beneficios Fiscales en la Ciudad de México extendió su vigencia hasta septiembre de 2026.

Más de 186 mil capitalinas y capitalinos resultaron beneficiados por este esquema al cierre de junio.

¿Qué descuentos ofrece el programa?

El programa contempla beneficios fiscales en tres rubros: predial, suministro de agua y multas de tránsito. Cada concepto tiene condiciones específicas según el tipo de propiedad o infracción.

Predial: cuotas únicas para viviendas y pequeños comercios de los rangos A–D, de $1,000 y $2,000, respectivamente.

Agua de uso doméstico: 50% de descuento.

Agua de uso mixto: 30% de descuento.

Agua de uso no doméstico: 20% de descuento.

Adeudo histórico de agua (uso doméstico): 100% de descuento en recargos.

Descuento en multas de tránsito, hasta el 90%

El programa incluye un descuento del 90% sobre el valor de las infracciones de tránsito registradas entre 2019 y 2025.

El beneficio aplica sobre multas acumuladas en ese periodo de seis años, según lo presentado por el gobierno capitalino.

CT