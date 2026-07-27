CDMX Extiende Descuentos en Pago de Multas: Anuncian Nueva Fecha
El Programa de Regularización con Beneficios Fiscales de la Ciudad de México amplía su vigencia con descuentos en predial, agua y multas de tránsito
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El Programa de Regularización con Beneficios Fiscales de la Ciudad de México amplía su vigencia con descuentos en predial, agua y multas de tránsito
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El Programa de Regularización con Beneficios Fiscales en la Ciudad de México extendió su vigencia hasta septiembre de 2026.
Más de 186 mil capitalinas y capitalinos resultaron beneficiados por este esquema al cierre de junio.
El programa contempla beneficios fiscales en tres rubros: predial, suministro de agua y multas de tránsito. Cada concepto tiene condiciones específicas según el tipo de propiedad o infracción.
Predial: cuotas únicas para viviendas y pequeños comercios de los rangos A–D, de $1,000 y $2,000, respectivamente.
Agua de uso doméstico: 50% de descuento.
Agua de uso mixto: 30% de descuento.
Agua de uso no doméstico: 20% de descuento.
Adeudo histórico de agua (uso doméstico): 100% de descuento en recargos.
El programa incluye un descuento del 90% sobre el valor de las infracciones de tránsito registradas entre 2019 y 2025.
El beneficio aplica sobre multas acumuladas en ese periodo de seis años, según lo presentado por el gobierno capitalino.
CT