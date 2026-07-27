Sociedad

CDMX Extiende Descuentos en Pago de Multas: Anuncian Nueva Fecha

El Programa de Regularización con Beneficios Fiscales de la Ciudad de México amplía su vigencia con descuentos en predial, agua y multas de tránsito

CDMX Extiende Descuentos en Pago de Multas: Anuncian Nueva FechaUna oficial de Tránsito dialoga con el conductor de un vehículo durante un operativo vial en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

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