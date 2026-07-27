Sociedad

Se Acabará Licencia Permanente CDMX: Importante Anuncio sobre el Trámite

Se acerca el final para tramitar la licencia permanente en CDMX; te contamos qué dijeron las autoridades capitalinas

Conductores acuden a módulo de Semovi en CDMX para tramitar su licencia permanente. Foto: CuartoscuroAutoridades capitalinas anuncian fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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