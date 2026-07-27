Se Acabará Licencia Permanente CDMX: Importante Anuncio sobre el Trámite

El programa de la licencia permanente en la Ciudad de México (CDMX) se acabará, así lo dieron a conocer hoy, 27 de julio de 2026, las autoridades capitalinas, en N+ te compartimos el anuncio importante sobre el trámite.

En ese sentido, confirmaron que el trámite continuará disponible durante 2026, pero advirtieron se acerca la fecha límite para el trámite.

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¿Cuándo concluye el trámite de la licencia permanente?

Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, recordó que el programa permanece vigente, aunque ya inició la cuenta regresiva para su conclusión.

El secretario informó que más de 2 millones de licencias permanentes han sido emitidas desde que el programa fue reactivado.

Explicó que el trámite permanecerá disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que invitó a las personas que aún no cuentan con este documento a realizarlo antes de que concluya el programa.

"Ya comenzamos a decirle adiós a este programa", señaló al recordar que el beneficio para quienes obtengan la licencia será permanente, aunque el periodo para solicitarla finalizará este año.

De Botton Falcón aseguró que las autoridades capitalinas han manejado el programa con responsabilidad financiera, al considerar que representa un beneficio tanto para los automovilistas como para la movilidad de la ciudad.

Explicó que, además de evitar que los conductores tengan que renovar nuevamente su licencia, los recursos obtenidos por este trámite se destinan a proyectos de transporte público.

El funcionario afirmó que la administración considera que la licencia permanente ha sido un programa con muy alta aceptación entre la ciudadanía.

FBPT