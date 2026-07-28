Seguridad

Hombre es Atacado con Machete tras Presunto Intento de Robo de Bicicleta en García, NL

El hombre lesionado circulaba en una bicicleta en calles de la colonia Privada de las Villas cuando fue sorprendido por dos presuntos ladrones.

Presunto intento de robo de bicicletaAutoridades ya investigan el presunto intento de robo de una bicicleta. Foto: N+

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Alarma en García, NL: hombre herido con machete tras resistirse a robo de bicicleta. Vecinos piden más seguridad en Privada de las Villas.

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