Hombre es Atacado con Machete tras Presunto Intento de Robo de Bicicleta en García, NL

Un hombre fue atacado con un machete luego de que dos presuntos ladrones intentaran despojarle la bicicleta en la que viajaba en calles de la colonia Privada de las Villas, en el municipio de García, Nuevo León.

Fue durante la mañana de este lunes 27 de julio cuando vecinos de este sector pidieron ayuda de paramédicos luego de percatarse de que la víctima se encontraba herida. Hasta este sitio llegaron de inmediato autoridades municipales y paramédicos, quienes de inmediato atendieron al sujeto lesionado.

Una vez atendido, la víctima informó a las autoridades que se encontraba circulando sobre el Blvd. Heberto Castillo, cerca de una zona donde hay varias casas abandonadas. El hombre fue sido sorprendido por dos presuntos ladrones, quienes comenzaron a forcejear para intentar despojarlo de la bicicleta en la que viajaba. Tras resistirse, uno de los implicado sacó un machete para atacar al sujeto.

Vecinos piden más seguridad tras presunto intento de robo en colonia Privada de las Villas

Paramédicos señalaron que el hombre, identificado como José Carrizales, de 31 años de edad, presentaba una lesión en la cabeza y una más en el pecho. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la víctima, así como si ya presentó una denuncia formal para iniciar con las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Policía de García realizaron varios recorridos cerca de este punto para tratar de localizar a los presuntos responsables. Autoridades informaron que buscarán cámaras de seguridad cercanas para tratar de identificar a los supuestos asaltantes. Vecinos de esta colonia pidieron que se realicen más despliegues para evitar que se sigan registrando este tipo de casos.