Accidentes

Familias son Desalojadas de Zona de Riesgo tras Derrumbe en Ilamatlán, Veracruz

Tras registrarse derrumbes por las lluvias ocurridas en la comunidad de Atempa, varias familias fueron desalojadas de zonas de Riesgo en el municipio de Ilamatlán, Veracruz.

Familias son Desalojadas de Zona de Riesgo tras Derrumbe en Ilamatlán, VeracruzUn desgajamiento de ladera obstruyó parcialmente el cauce del río Garcés. Foto: H. Ayuntamiento Ilamatlán, Ver. 2026-2029

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Lluvias intensas causan deslizamientos en Atempa, Veracruz, obligando a desalojos. Protección Civil advierte sobre posibles inundaciones.

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