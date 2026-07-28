Familias son Desalojadas de Zona de Riesgo tras Derrumbe en Ilamatlán, Veracruz

En la comunidad de Atempa, perteneciente al municipio de Ilamatlán, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana, se dio a conocer que decenas de familias del lugar se encuentran bajo posible peligro.

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Esto se dio a conocer luego de que un desgajamiento de ladera obstruyera parcialmente el cauce del río Garcés, lo que, según autoridades, generó una amenaza latente de desbordamiento e inundación en la zona.

De acuerdo con la información recabada, el deslizamiento de tierra, rocas y vegetación se registró durante el transcurso de la tarde del pasado viernes 17 de julio como consecuencia del reblandecimiento del terreno por las intensas precipitaciones caídas en la región.

Derivado de estos deslizamientos, toneladas de material se acumularon en las márgenes del afluente, el cual, según lo informado, se encuentra a muy corta distancia de una zona habitacional de dicha comunidad.

Guadalupe Osorno Maldonado, titular de la Secretaría de Protección Civil del estado de Veracruz (PC), dio a conocer que hay unos polígonos que están contemplados para la ubicación; sin embargo, se deben hacer más labores que no solo incluyen mover la tierra.

Hay que decir que en la etapa hay unos polígonos que están contemplados, entonces, no nada más es mover la tierra, o sea, es una atención general e integral que se está dando en ese asunto.

Asimismo, autoridades del municipio de Ilamatlán dieron a conocer que las lluvias registradas el día de ayer domingo 26 de julio provocaron afectaciones en la carretera Tenexco, por lo que por el momento no hay paso hacia la parte alta del municipio.

Caminos y carreteras en Ilamatlán, Veracruz, quedaron cerrados por derrumbes

En Ilamatlán, municipio localizado en la región Huasteca Baja, en el norte de Veracruz, se reportó el derrumbe en una zona de riesgo de la comunidad de Atempa derivado de las lluvias que se han registrado en distintas regiones de la entidad veracruzana.

Los hechos se registraron, de acuerdo con lo informado por las autoridades, durante el pasado viernes 17 de julio en la comunidad anteriormente mencionada. Derivado de estos hechos, se registró la movilización de elementos de Protección Civil.

Derivado de estos hechos, algunas familias decidieron trasladarse a un lugar seguro, mientras que a quienes permanecieron en la comunidad se les recomendó resguardarse y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Se informó que las familias que solicitaron ser trasladadas fueron llevadas a la comunidad de Chahuatlán, la cual se encuentra cercana a la localidad de Atempa, en el municipio de Ilamatlán, donde se registraron estos hechos.