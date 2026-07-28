Seguridad

Desalojan Carnicería tras Ser Blanco de Ataque Armado en Tuxpan, Veracruz

Luego de ser blanco de un ataque armado, una carnicería fue desalojada por el personal en el municipio de Tuxpan. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de los presuntos culpables.

Desalojan Carnicería tras Ser Blanco de Ataque Armado en Tuxpan, VeracruzAutoridades resguardaron la zona mientras el personal de la empresa desalojaba el inmueble. Foto: N+

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Carnicería en Tuxpan desalojada tras ataque armado. La Fiscalía investiga para capturar a los responsables y esclarecer los hechos.

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