Desalojan Carnicería tras Ser Blanco de Ataque Armado en Tuxpan, Veracruz

El personal de una distribuidora de productos cárnicos, la tarde de este lunes, desalojó el inmueble que ocupaban sobre la avenida Garizurieta, casi esquina con la calle Pípila, de la colonia Centro, del municipio de Tuxpan, localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cateos en Córdoba Causan Expectación entre Habitantes

Dicha sucursal el pasado viernes 17 de julio del año en curso fue blanco de un ataque armado perpetrado por un par de sujetos de identidad desconocida que, luego de ocasionar daños materiales de consideración en el inmueble, lograron darse a la fuga con rumbo desconocido y, hasta la fecha, siguen prófugos.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) llevó a cabo la integración de una carpeta de investigación e informó que continúan las averiguaciones para esclarecer estos hechos, conocer el móvil del ataque e intentar capturar a los responsables de este acto de violencia.

Personal de la empresa retiró los productos que aún se encontraban en el inmueble

Las acciones estuvieron a cargo del personal de la empresa distribuidora de productos cárnicos, quien llevó a cabo la remoción de los escombros, así como de retirar los productos cárnicos y lácteos que aún se encontraban al interior de dicho establecimiento que fue blanco del ataque.

Fue personal de la Policía del Estado, así como elementos de la Policía Ministerial, quienes se encargaron de brindar seguridad a los trabajadores de dicha empresa mientras se llevaban a cabo las acciones para remover los escombros, retirar los productos y desalojar el inmueble en el que se registraron los hechos, sin que fuera reportado algún tipo de inconveniente en el sitio.

Cabe destacar que estos hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad y dichas imágenes fueron difundidas en redes sociales; sin embargo, hasta el momento los presuntos responsables de dicho ataque aún no han podido ser localizados.