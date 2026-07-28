Política

Revocan Visa a Exalcaldesa de Tijuana; Montserrat Caballero Niega Investigaciones en su Contra

Montserrat Caballero aseguró que la medida se atribuye a un trámite migratorio, y explicó por qué no viajó a Estados Unidos para obtener el documento.

La mujer no viajó a Estados Unidos a realizar el trámite migratorio.La mujer no viajó a Estados Unidos a realizar el trámite migratorio. Foto: Facebook Monserrat Caballero

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Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, enfrenta la revocación de su visa. Asegura que es por un trámite migratorio y no por investigaciones. ¿Qué impacto tendrá en su futuro político?

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