Revocan Visa a Exalcaldesa de Tijuana; Montserrat Caballero Niega Investigaciones en su Contra

Este lunes 27 de julio fue recovada la visa estadounidense de Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana en Baja California, de quien en los últimos días se ha especulado que existe una presunta investigación por parte de autoridades estadounidenses.

Montserrat Caballero aseguró que dicha medida se atribuye a un trámite migratorio, y que el retiro del documento migratorio no está relacionado con alguna investigación en su contra.

Investigan a Montserrat Caballero por asuntos relacionados con su administración

Agregó que la cancelación obedece al proceso que inició para obtener la residencia permanente en Estados Unidos, luego de que su esposo de nacionalidad estadounidense realizó la petición correspondiente.

La exalcaldesa decidió continuar ese trámite desde México y no trasladarse a Estados Unidos, debido a que actualmente enfrenta un procedimiento de investigación abierto por parte de la Sindicatura Procuradora de Tijuana, relacionado con diversos asuntos de su administración.

La mujer dio más detalles en una transmisión en vivo en sus cuentas oficiales, acerca de su trayectoria política reciente.

Montserrat Caballero informó este lunes que, de haberse mudado a EUA para concluir su proceso migratorio, se habría interpretado como un intento por evadir dichas investigaciones o incluso como una fuga del país.

En caso de no convertirse en candidata a la gubernatura de Baja California, la exfuncionaria analizará cuál será el siguiente paso en su trayectoria política.

Con información de N+

JAPR