Medio Ambiente

Afectaciones en Servicio de Tren Ligero por Lluvia en Zona Metropolitana de Guadalajara

La línea 3 del Tren Ligero presenta afectaciones por fuerte lluvia en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Lluvia en GuadalajaraFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Atención! La Línea 3 del Tren Ligero en Guadalajara sufre afectaciones por lluvia. Estaciones entre Lázaro Cárdenas y Central de Autobuses afectadas. Considera rutas alternas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+