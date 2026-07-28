Afectaciones en Servicio de Tren Ligero por Lluvia en Zona Metropolitana de Guadalajara

Informan sobre afectaciones en la línea 3 de Mi Tren por la tormenta de esta noche en la Zona Metropolitana de Guadalajara. SITEUR informó que debido a los fuertes vientos provocados por la lluvia, la circulación de la Línea 3 de Mi Tren presenta afectaciones.

¿Cuáles son las estaciones afectadas por la lluvia?

Los daños se registran entre las estaciones Lázaro Cárdenas y Central de Autobuses, tras la caída de una lona sobre la catenaria. Autoridades recomiendan que si utilizas esta línea, consideres los tiempos de traslado adicionales y busques rutas alternas.

¿Hubo granizo durante la tormenta de esta noche?

Durante la tormenta de esta noche se registró caída de granizo en diversas zonas, además de fuertes vientos que provocaron la caída de árboles. La intensa lluvia también afectó el tránsito en distintos puntos de la ciudad. Hasta el momento, no se han reportado personas heridas.