¿Qué Pasó Hoy en un Tanque de Almacenamiento de Refinería Dos Bocas? No Hay Lesionados: Pemex

¿Qué pasó hoy en la Refinería Olmeca? Pemex informó que hoy se registró emisión de vapor de agua en tanque de almacenamiento de la Refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas en Tabasco.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que se registró una emisión de vapor de agua en un tanque de almacenamiento de producto caliente en la Refinería Olmeca.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, señaló que, el evento correspondió únicamente a la evaporación de agua, por lo que no se presentó fuego, explosión ni emisión de humo negro.

¿Hubo heridos en Refinería Dos Bocas?

De acuerdo con Pemex, aclaró que este hecho no tiene relación con la Planta Combinada "Maya", una instalación industrial ubicada dentro de la Refinería Dos Bocas, Tabasco.

"No se registraron personas lesionadas".