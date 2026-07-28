Accidentes

¿Qué Pasó Hoy en un Tanque de Almacenamiento de Refinería Dos Bocas? No Hay Lesionados: Pemex

Pemex informó que hoy se registró emisión de vapor de agua en tanque de almacenamiento em la Refinería Olmeca

¿Qué Pasó en Refinería Olmeca Dos Bocas Hoy? Alerta Pemex por Emisión de Vapor en Tanque de AlmacenamientoCuartoscuro

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Pemex informa sobre vapor en la Refinería Dos Bocas, no hubo heridos

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