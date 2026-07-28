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¿André-Pierre Gignac Tiene Nuevo Equipo tras Salir de Tigres UANL?

El legendario atacante del equipo felino realizó su primera aparición después de dejar a los Tigres; fue visto usando el jersey de otro equipo

¿Gignac Ya Tiene Nuevo Equipo? Esto Se Sabe del Legendario Delantero de 40 AñosEl futbolista francés, André-Pierre Gignac. Foto: Instagram André-Pierre Gignac

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Luego de concluir  su contrato con Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, volvió a disputar un partido en Monterrey. Su futuro como futbolista profesional sigue siendo una incógnita para los aficionados

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