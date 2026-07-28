¿André-Pierre Gignac Tiene Nuevo Equipo tras Salir de Tigres UANL?

El futbolista francés André-Pierre Gignac, de 40 años, fue visto con el jersey de otro equipo mientras jugaba un partido luego de su salida de los Tigres de la UANL.

Gignac volvió a jugar en Monterrey con una playera distinta a los Tigres. Foto: Facebook Futbol Garra

El legendario atacante del equipo felino realizó su primera aparición después de dejar a los Tigres, club en el que militó por más de una década.

El veterano delantero portaba una playera distinta luego de muchos años de ser el capitán de los Tigres.

Luego de concluir su contrato con Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac volvió a disputar un partido en Monterrey; ahora lo hizo con la playera de Urban 202 durante un encuentro de la Liga de Veteranos de Medicina.

Por ahora, su futuro como futbolista profesional sigue siendo una incógnita.

¿Quién es André-Pierre Gignac?

André-Pierre Gignac, de origen francés, se naturalizó mexicano y se consolidó como la máxima leyenda e ídolo histórico de los Tigres de la UANL.

Llegó a México en el año 2015 proveniente del Olympique de Marsella. Tras 11 años de una trayectoria repleta de éxitos, su vínculo contractual como jugador de la escuadra felina concluyó oficialmente en junio de 2026.

En la actualidad se encuentra como agente libre analizando ofertas para continuar su carrera en las canchas profesionales en la MLS, la Liga MX o Europa.

Al mismo tiempo, la directiva de Tigres le ha propuesto formalmente integrarse a la institución en un puesto directivo para el futuro cercano.

Con Tigres anotó 222 goles en 444 partidos oficiales, superando por completo el récord previo de Tomás Boy.

Consiguió 190 anotaciones en la Liga MX, lo que lo posicionó dentro del Top 10 de goleadores históricos del fútbol mexicano.

Conquistó 5 Ligas MX

Apertura 2015, 2016, 2017 y Clausura 2019, 2023, además de 1 Liga de Campeones de la Concacaf en 2020, 4 Campeón de Campeones y 2 Campeones Cup.

HVI