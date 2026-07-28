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Asalto Hoy en Tienda de Lujo en Polanco, CDMX: Hombres Armados se Hicieron Pasar por Clientes

Las autoridades investigan el asalto a una tienda de lujo ubicada en la colonia Polanco en CDMX

Asalto en Polanco hoy en tienda GucciN+

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Robo audaz en Polanco: dos sujetos se hacen pasar por clientes y asaltan tienda Gucci. La SSC ya está tras su pista. ¿Qué se sabe hasta ahora?

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