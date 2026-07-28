Balaceras Asalto Hoy en Tienda de Lujo en Polanco, CDMX: Hombres Armados se Hicieron Pasar por Clientes Las autoridades investigan el asalto a una tienda de lujo ubicada en la colonia Polanco en CDMX N+ Destacado Robo audaz en Polanco: dos sujetos se hacen pasar por clientes y asaltan tienda Gucci. La SSC ya está tras su pista. ¿Qué se sabe hasta ahora? Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 27 jul 2026 | 19:58 CST Actualizado hace 4 horas

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El asalto a la tienda Gucci, ubicada en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, provocó una intensa movilización de servicios de emergencia; esto sabemos del asalto.

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De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), fueron alertados por una llamada de auxilio proveniente de una tienda de lujo ubicada sobre la avenida Presidente Masaryk 408.

Una vez que llegaron al sitio, los elementos de seguridad se entrevistaron con empleados del establecimiento, quienes narraron qué pasó en Gucci de Polanco, por lo que de inmediato comenzaron con las primeras indagatorias.

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¿Cómo fue el asalto a la tienda Gucci en Polanco hoy?

Según testigos, el atraco fue cometido por dos sujetos, quienes se llevaron diversos artículos. Los trabajadores llamaron a las autoridades.

Los empleados señalaron que los sospechosos se hicieron pasar por clientes, pero cuando ya eran atendidos, sacaron un arma de fuego, tomaron varios objetos de la tienda y luego abordaron una motocicleta para huir rápidamente.

Por lo tanto, se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia, tanto de la tienda como de los locales cercanos y del C5, con la finalidad de dar con los responsables.

Hasta el momento, se desconoce el monto de lo robado, así como el tipo de artículos que fueron hurtados de la tienda Gucci de Polanco.

SSC informa

La SSC informó que, policías tomaron conocimiento del robo a una tienda localizada en la avenida Presidente Masaryk y la calle Calderón de la Barca, en la colonia Polanco Tercera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

"De acuerdo con los encargados, dos hombres ingresaron, se hicieron pasar por clientes y después de simular interés por diversos artículos, los amenazaron con una aparente arma de fuego, tomaron mercancía de los mostradores y salieron".

El gerente y los trabajadores presentarán su denuncia formal ante las autoridades ministeriales para las investigaciones del caso; en tanto, ya se da seguimiento a los probables responsables que huyeron a bordo de una motocicleta sin placas de circulación, que era conducida por un tercer sujeto.