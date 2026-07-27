Camioneta Cae a Barranco tras Perder el Control por Bache en Córdoba, Veracruz

La mañana de este lunes 27 de julio, fue hallada una camioneta que cayó a un barranco en la comunidad Agustín Millán en Córdoba. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de una camioneta perdió el control de la unidad tras caer a un bache y cayó a un barranco durante la noche de este domingo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Automóvil Cae a Canal de Aguas Negras en Lomas de Rio Medio Cuatro al Norte de Veracruz

Los árboles y vegetación impidieron que la camioneta cayera más al fondo. El conductor resultó ileso y no fue necesario hospitalizarlo y solo presentó daños cuantiosos la unidad. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos.

Debido a las condiciones del terreno y la lluvia, fue hasta este lunes cuando se realizaron las maniobras para retirar el vehículo con apoyo de una grúa. Las autoridades determinarán las circunstancias exactas del accidente y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

Automóvil cae a zanja en Tuxpanguillo

El pasado domingo 26 de julio, un automóvil cayó al interior de una zanja donde se realizan trabajos de introducción de drenaje, en la comunidad de Tuxpanguillo, perteneciente al municipio de Ixtaczoquitlán, en la zona montañosa del estado de Veracruz.

De acuerdo con los datos, el accidente ocurrió sobre la calle Quetzalcóatl, cuando el conductor de la unidad que circulaba por la vialidad, se distrajo por un instante, perdió el control y terminó dentro de la excavación.

El presencia del auto en la zanja en la comunidad de Tuxpanguillo, generó la movilización de personas que se encontraban en el lugar quienes pidieron apoyo a las unidades de emergencias. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales cuantiosos.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para resguardar la zona, y recordar a la población manejar con mucha precaución para evitar accidentes.