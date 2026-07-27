Accidentes

Camioneta Cae a Barranco tras Perder el Control por Bache en Córdoba, Veracruz

Un conductor se fue a un barranco con su camioneta en la comunidad Agustín Millán en Córdoba

El auto fue encontrado horas después de haber caído al barranco en Córdoba. Foto: N+El auto fue encontrado horas después de haber caído al barranco en Córdoba. Foto: N+

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Accidente en Córdoba: un bache provoca que una camioneta caiga a un barranco. El conductor está bien, pero el vehículo sufrió daños. Conoce cómo ocurrió este incidente.

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Camioneta Cae a Barranco tras Perder el Control por Bache en Córdoba, Veracruz