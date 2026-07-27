Accidentes

Pobladores Incendian Patrulla que Embistió a una Mujer Motociclista en Puebla

Una mujer a bordo de su motocicleta fue embestida por una patrulla de San Lorenzo Chiautzingo en el barrio de San Esteban en Puebla.

Mujer atropellada por patrulla en San Lorenzo Chiautzingo.Incendian patrulla que atropelló a motociclista en Puebla. Foto: Facebook Cambio Social Puebla

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Accidente en Puebla: patrulla a exceso de velocidad embiste a motociclista, provocando ira vecinal y quema del vehículo. Autoridades intervienen para resolver el conflicto.

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