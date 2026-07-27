Pobladores Incendian Patrulla que Embistió a una Mujer Motociclista en Puebla

Una mujer quien conducía una motocicleta resultó lesionada tras ser embestida por una patrulla de la Policía Municipal de San Lorenzo Chiautzingo en el barrio de San Esteban de dicho municipio poblano.

El hecho derivó en momentos de tensión que concluyeron con el incendio parcial de la unidad oficial. Vecinos y familiares de la afectada se concentraron en el lugar del accidente para exigir atención a la víctima y el esclarecimiento de los hechos.

La situación generó molestia entre los habitantes, quienes mantuvieron una protesta durante varias horas, de acuerdo con los rijosos los oficiales circulaban a exceso de velocidad y sin torreta encendida.

Ayuntamiento de San Lorenzo Chiautzingo responde ante quema de patrulla y accidente con motociclista

Más tarde, personal del Ayuntamiento de San Lorenzo Chiautzingo y de la Secretaría de Gobernación del Estado establecieron diálogo con los inconformes para atender sus demandas y evitar que el conflicto escalara.

Sin embargo, en medio de la tensión, un grupo de personas prendió fuego a la patrulla involucrada en el percance, por lo que fue necesaria la intervención de las autoridades para controlar la situación.