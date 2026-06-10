Caen Diez Integrantes de Los Abasolos tras Golpe contra el Narcomenudeo en Puebla
La Fiscalía de Puebla detuvo a diez presuntos integrantes de "Los Abasolos” y aseguró un domicilio en la colonia Santa Cruz Guadalupe.
Foto: Fiscalía de Puebla
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Golpe al narcomenudeo en Puebla: Caen 10 de 'Los Abasolos' tras operativo en Santa Cruz Guadalupe. Descubre cómo se desmanteló esta célula delictiva.
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PorRedacción N+
Cae célula delictiva identificada como “Los Abasolos” dedicada presuntamente a la venta y distribución de narcóticos, diez de sus integrantes fueron detenidos tras un cateo en la colonia Santa Cruz Guadalupe de la ciudad de Puebla.
La Fiscalía General del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal llevaron acabo un operativo interinstitucional contra el narcomenudeo en la zona poniente de la capital poblana.
Derivado a denuncias anónimas se llevaron acabo labores de inteligencia que permitieron identificar a los integrantes de este grupo delictivo, así como un domicilio ubicado en la colonia Santa Cruz Guadalupe que presuntamente era utilizado como centro de almacenamiento, distribución y comercialización de drogas.
Detienen a diez hombres tras cateo en domicilio en la colonia Santa Cruz Guadalupe de Puebla
Posteriormente, la autoridad judicial otorgó una orden de cateo en el inmueble la cual fue ejecutada con éxito el 9 de junio de 2026 mediante un despliegue coordinado entre instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno.
Durante la intervención fueron detenidos Porfirio, Juan Antonio, José Luis, Juan Daniel, José Luis, Oswaldo, Felipe, Moisés, Andrés y Josimar "N" presuntos integrantes de la banda “Los Abasolos”.
En el inmueble cateado fueron aseguradas 104 bolsas con sustancia con características similares al cristal, 51 envoltorios con hierba verde con características de marihuana, 20 envoltorios con sustancia similar a la cocaína, 20 envoltorios con sustancia similar a la heroína, una báscula gramera, dinero en efectivo y una motocicleta con reporte de robo, indicios que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Desarticulan banda de “Los Abasolos” en Puebla
Cabe destacar que el grupo delictivo conocido como “Los Abasolos” operaba mediante un esquema de distribución permanente desde una vivienda habilitado como punto discreto de venta de estupefacientes.
Su zona de influencia se concentraba principalmente en la colonia Santa Cruz Guadalupe, donde presuntamente abastecía a consumidores y realizaba actividades relacionadas con el narcomenudeo durante las 24 horas del día.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado mantiene acciones permanentes de investigación, inteligencia y coordinación interinstitucional para combatir estructuras criminales dedicadas a la comercialización de narcóticos.