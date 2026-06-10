Caen Diez Integrantes de Los Abasolos tras Golpe contra el Narcomenudeo en Puebla

La Fiscalía de Puebla detuvo a diez presuntos integrantes de "Los Abasolos” y aseguró un domicilio en la colonia Santa Cruz Guadalupe.

Caen diez integrantes de Los Abasolos en Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

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Golpe al narcomenudeo en Puebla: Caen 10 de 'Los Abasolos' tras operativo en Santa Cruz Guadalupe. Descubre cómo se desmanteló esta célula delictiva.

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