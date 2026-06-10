Se Desata Balacera entre Policías y Presuntos Delincuentes en Cuautlancingo, Puebla

Elementos de la Policía Estatal, municipal de Cuautlancingo, y Guardia Nacional detuvieron a cinco personas presuntamente vinculadas con el robo de vehículos de carga, en la demarcación antes mencionada.

Los arrestos se dieron tras una balacera ocurrida la tarde de este martes 9 de junio de 2026 en la junta auxiliar de Sanctorum, donde los presuntos ladrones fueron sorprendidos traspasando la mercancía de una unidad.

Balacera entre policías y delincuentes deja cinco detenidos en Cuautlancingo, Puebla

Fue aproximadamente a las 17:00 horas de este martes cuando los sujetos fueron sorprendidos al momento de traspasar mercancía de una unidad sobre la calle Revolución cerca del panteón en la junta auxiliar de Sanctorum.

Al ser descubiertos, los delincuentes abrieron fuego contra los uniformados, quienes repelieron la agresión, logrando detener a cinco, mientras que dos sujetos más lograron darse a la fuga.

Algunos vecinos comentaron al equipo de N+ Puebla que estas prácticas delincuenciales son comunes en dicha vialidad a pesar de tener cámaras de seguridad.

Dos vehículos particulares resultaron dañados tras balacera en Cuautlancingo, Puebla

Una de las balas detonadas durante el enfrentamiento entró por la puerta trasera de una camioneta estacionada, llegó al parabrisas y el casquillo terminó en la batea de otra unidad. Sin embargo, de acuerdo con testigos, el peritaje no hizo válidos esos daños.

Cabe destacar que tras el operativo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Cuautlancingo y elementos de la Guardia Nacional mantuvieron los rondines para tratar de dar con los dos sujetos restantes.

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ