Se Desata Balacera entre Policías y Presuntos Delincuentes en Cuautlancingo, Puebla

Tras el intercambio de disparos fueron detenidos cinco sujetos presuntamente relacionados al robo a transporte de carga.

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Tiroteo en Cuautlancingo: policías detienen a cinco sospechosos de robo de carga. Dos vehículos dañados y búsqueda de fugitivos continúa.

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