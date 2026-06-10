Recuperan Tráiler Robado y Capturan a Dos Presuntos Delincuentes en Chignahuapan, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) detuvo a dos hombres presuntamente dedicados al robo al transporte de carga, en el municipio de Chignahuapan en Puebla.

Tras recibir el reporte sobre el robo de un tractocamión en el pueblo mágico poblano, la Policía Estatal y personal de Marina activaron un operativo de búsqueda, vigilancia y reacción inmediata.

Capturan a dos sujetos durante operativo en Chignahuapan, Puebla

La coordinación entre ambas instituciones permitió localizar la unidad robada y detener a Daniel “N” de 24 años, y Jesús “N” de 49 años.

Su localización se logró luego de establecer puntos de inspección y cercos de seguridad en Chignahuapan, Puebla.

Dos presuntos asaltantes de transporte de carga fueron detenidos por la Policía Estatal y @SEMAR_mx en Chignahuapan.



En seguimiento a un reporte sobre el robo de un tractocamión en este municipio las fuerzas federales y estatales activaron un operativo que derivó en la… pic.twitter.com/nmA2B10I8u — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 10, 2026

Encuentran inhibidores de señal durante detención de dos sujetos en Puebla

Los presuntos responsables además se encontraban en posesión de dos inhibidores de señal, dispositivos utilizados para obstaculizar los sistemas de rastreo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR