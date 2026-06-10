Recuperan Tráiler Robado y Capturan a Dos Presuntos Delincuentes en Chignahuapan, Puebla

Tras recibir el reporte sobre el robo, la Policía Estatal y personal de Marina activaron un operativo de búsqueda en el pueblo mágico.

La unidad fue recuperada y dos responsables fueron detenidos.Foto: SSP Puebla

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Robo de tráiler frustrado en Puebla: Detienen a dos sospechosos con inhibidores de señal. La coordinación entre Policía y Marina fue clave. Infórmate sobre el caso.

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