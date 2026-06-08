Detienen en Puebla a ‘La Tripa’, Líder de Célula Generadora de Violencia en Morelos

Fuerzas de seguridad detuvieron en Puebla a Homero “N”, alias La Tripa, identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia en Morelos, informó el Gabinete de Seguridad federal hoy, 8 de junio de 2026.

Al sujeto, quien fue aprehendido junto con una mujer identificada como Sandra “N”, se le aseguró un arma corta, dosis de droga, un vehículo y una identificación falsa.

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Célula criminal relacionada con extorsión y homicidio

En un comunicado, las instancias que integran el Gabinete de Seguridad detallaron que la captura ocurrió en el municipio de San Pedro Cholula en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Indicaron que derivado de una denuncia ciudadana y de trabajos de inteligencia e investigación, los agentes obtuvieron información sobre los movimientos de Homero “N”, líder de una célula delictiva relacionada con los delitos de homicidio y extorsión, con presencia en municipios de Morelos:

Ayala

Cuautla

Jantetelco

Yecapixtla

Zacualpan

Así ocurrió la detención en Puebla

Con la información recabada se implementaron vigilancias fijas y móviles en San Pedro Cholula, donde los agentes ubicaron a dos personas que viajaban a bordo de un vehículo.

Luego de realizar una inspección de seguridad, corroboraron la identidad de Homero “N” y efectuaron su detención junto con una mujer.

En la acción se aseguró un arma de fuego corta, diversas dosis de marihuana y cristal, una identificación apócrifa y el vehículo en el que se trasladaban.

Las personas detenidas, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En la operación policial en Puebla participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y en seguimiento a denuncias ciudadanas, elementos de @SSPCMexico, #AIC de @FGRMexico y el #CNI detuvieron en Puebla a Homero “N”, alias “La Tripa”, identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia… pic.twitter.com/0UFqsVjDrI — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 8, 2026

SPB