Detienen en Puebla a ‘La Tripa’, Líder de Célula Generadora de Violencia en Morelos

Homero “N” fue detenido junto con una mujer en San Pedro Cholula; se trata del presunto líder de una célula relacionada con homicidio y extorsión

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Cae Homero ‘N’, alias ‘La Tripa’, Líder de Célula Delictiva en Morelos

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Operativo en Puebla: arrestan a 'La Tripa', líder de célula delictiva en Morelos. Incautan arma y drogas. Infórmate sobre esta importante captura.

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