Evacúan a 38 Menores de Guardería de la Ciudad de Puebla por una Fuga de Gas

Este martes 9 de junio de 2026 se registró una fuga de gas en una guardería ubicada en la colonia Las Cuartillas, al norte de la ciudad de Puebla, teniendo que evacuar a todas las personas que estaban en su interior.

De acuerdo con las autoridades, 38 alumnos menores de edad y 24 personas adultas fueron evacuadas del plantel, además de retirar el tanque de gas del que provenía el olor.

Evacuan a 38 menores de guardería en la colonia Las Cuartillas de Puebla por fuga de gas

Fue durante la tarde de este martes que la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla dio a conocer que atendió una fuga de gas en una guardería en la colonia Las Cuartillas.

Para evitar algún incidente, los cuerpos de emergencia desalojaron del sitio a 38 alumnos menores de edad y 24 personas adultas, además de retirar el tanque de gas afectado.

Después de recorrer la estancia infantil y realizar labores de mitigación, las autoridades confirmaron que en el lugar ya no existían riesgos, por lo que se podían retomar las actividades.

Explosión de gas deja cuatro lesionados en colonia Bosques de Santa Anita de Puebla

El pasado 6 de junio se registró una explosión de gas lp al interior de una vivienda ubicada en la colonia Bosques de Santa Anita, al norte de la ciudad de Puebla.

Debido a la magnitud del siniestro, cuatro personas resultaron lesionadas, por lo que paramédicos tuvieron que brindarles atención prehospitalaria, sin necesidad de trasladarlos a un hospital.

Personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerzas Especiales fueron quienes atendieron este incidente.

Con información de N+

GMAZ