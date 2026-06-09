Evacúan a 38 Menores de Guardería de la Ciudad de Puebla por una Fuga de Gas

Además de los niños, 24 adultos fueron desalojados del plantel ubicado en la colonia Las Cuartillas, al norte de la capital poblana.

Evacuación 38 Menores Edad Fuga Gas Guardería Colonia Las Cuartillas PueblaFoto: X @PCGobPue

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Evacúan a 38 niños y 24 adultos de una guardería en Puebla por una fuga de gas. Las autoridades aseguran que ya no hay riesgos. Descubre más sobre la rápida respuesta de emergencia.

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