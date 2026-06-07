Más de 80 Familias Fueron Afectadas por las Explosiones de Gas LP en Tepeaca, Puebla

En total 83 familias afectadas por la explosión de pipas de gas LP en la colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca en Puebla recibieron apoyos económicos para la rehabilitación de viviendas.

Los recursos fueron asignados, tras el censo casa por casa de las secretarías de Gobernación y Bienestar, los cuales servirán para reparar vidrios rotos, puertas dañadas y grietas en las paredes.

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Una de las afectadas, la señora Lourdes, mencionó para N+ Puebla que en su vivienda estallaron los vidrios, así como puertas de sala y cocina. Además, se abrieron grietas en su recámara.

Otra afectada mencionó durante la entrega de apoyos que sus vidrios, su tinaco y calentador se hicieron pedazos por las explosiones, y se abrieron grietas en su azotea.

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El secretario de Gobernación Estatal, Samuel Aguilar Pala, reiteró que las autoridades ministeriales siguen investigando los hechos y exhortó a la población a denunciar cualquier acto ilegal que ponga en riesgo a la comunidad.

Reconoció que hay daños en muros y herrerías de las viviendas. Las familias agradecieron la respuesta inmediata para reparar los daños y volver a habitar los inmuebles.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR