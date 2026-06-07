Más de 80 Familias Fueron Afectadas por las Explosiones de Gas LP en Tepeaca, Puebla

Los recursos fueron asignados, tras el censo casa por casa de las secretarías de Gobernación y Bienestar.

Por las explosiones aparecieron grietas en decenas de casas.Foto: PC Estatal

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Explosiones de gas LP en Tepeaca afectan a 83 familias. Se entregan recursos para reparar vidrios, puertas y grietas. Conoce la respuesta de las autoridades y el impacto en la comunidad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+