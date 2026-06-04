Mapa de Explosión en Tepeaca, Puebla: ¿Dónde Estallaron las 4 Pipas de Gas LP?

La emergencia ocurrió cerca del Centro Escolar Miguel Negrete, por lo que los estudiantes fueron evacuados; el gobernador de Puebla descarta víctimas

¿Dónde Ocurrió la Explosión de Pipas en Tepeaca, Puebla Hoy? MAPA de la Zona del EstallidoVista aérea tras explosión de camiones cisterna en una instalación de almacenamiento de gas LP en Tepeaca, Puebla. Foto: Reuters

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El estallido sucedió en una bodega, con sospecha de operar como almacén clandestino de hidrocarburo o “huachicol”, localizada detrás de zonas escolares y médicas de alta concurrencia

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