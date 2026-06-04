Mapa de Explosión en Tepeaca, Puebla: ¿Dónde Estallaron las 4 Pipas de Gas LP?

La mañana de este jueves 4 de junio de 2026, se registraron varias explosiones de pipas que almacenaban combustible ilícito en inmediaciones del municipio de Tepeaca, Puebla, informaron autoridades.

¿Dónde fue la explosión?

⚠️ El @Gob_Puebla activó un Comando Unificado tras la explosión de cuatro autotanques de gas L.P. en Tepeaca. Se evacuaron aproximadamente 2 mil personas de un hospital, escuelas y viviendas aledañas como medida preventiva. #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/nqf9P5EZUc — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 4, 2026

La emergencia ocurrió muy cerca del Centro Escolar Miguel Negrete, por lo que los estudiantes fueron evacuados como medida de seguridad. La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado informó del despliegue de cuerpos de emergencia.

Una imagen tomada con un dron muestra a los bomberos en Tepeaca, Puebla, de junio de 2026. Foto: Reuters

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), implementó un operativo para atender la explosión registrada en una bodega donde almacenaban pipas de gas LP en la colonia San Juan Negrete en dicho municipio, donde la situación fue controlada.

Las autoridades llevaron a cabo el acordonamiento de la zona, las labores para sofocar el incendio, el enfriamiento del área afectada y de cuatro vehículos localizados en el lugar, además de la revisión de inmuebles cercanos para descartar afectaciones estructurales.

Evacuan a 2 mil personas

Como medida preventiva, aproximadamente 2 mil personas fueron evacuadas del Hospital General de Tepeaca, la Preparatoria BUAP, el Centro Escolar Miguel Negrete Novoa y viviendas cercanas.

A esta intervención se incorporó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Pemex, Protección Civil Municipal, Bomberos de Amozoc y Fiscalía General del Estado. En conjunto, las dependencias establecieron el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar las tareas de atención, reducción de riesgos y protección de la población.

Mapa de zona de explosión de cuatro pipas

La explosión de cuatro pipas de gas LP ocurrió en un predio de almacenamiento ubicado en la colonia San Juan Negrete, sobre la prolongación Cuauhtémoc sin número, en el municipio de Tepeaca, Puebla.

¿Explota bodega de huachicol?

El estallido sucedió en una bodega, con sospecha de operar como almacén clandestino de hidrocarburo o “huachicol”, localizada detrás de zonas escolares y médicas de alta concurrencia.

Puntos afectados por siniestro

Prolongación Cuauhtémoc s/n, Colonia San Juan Negrete.

Hospital General de Tepeaca

Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, a un costado de donde se originó el fuego y al menos mil 753 estudiantes fueron desalojados.

Armenta descarta heridos o muertos en Tepeaca

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, recorrió la zona afectada de Tepeaca, donde confirmó que hasta el momento no existe reporte de personas fallecidas o lesionadas.

El titular del Ejecutivo indicó que, desde los primeros minutos posteriores al incidente, el coordinador general de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastre, Bernabé López Santos, acudió al lugar junto con personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), encabezado por Pedro Torres, del Sector Ductos; el coordinador estatal de Bomberos; el presidente municipal de Tepeaca, Julián Alfredo Velázquez Romero; y el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala.

El ejecutivo estatal explicó que los cuerpos de Protección Civil harán las investigaciones para determinar con precisión las causas de la emergencia en Tepeaca.

Solicitarán intervención de la FGR

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció que solicitará la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las investigaciones correspondientes.

HVI