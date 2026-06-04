Suben a 146 los Casos Sospechosos de un Raro Cáncer Vinculado a Implantes Mamarios

Las autoridades sanitarias de España han reportado 146 casos de Linfoma Anaplásico de Células Grandes (LACG), un raro cáncer vinculado a implantes mamarios. ¿Ha llegado esta enfermedad a México? Esto debes saber.

Presentan nuevo informe de cáncer asociado a implantes mamarios

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) anunció que aumentó a 146 el número de casos sospechosos de Linfoma Anaplásico de Células Grandes (LACG) asociado a implantes mamarios. Este raro cáncer ataca a los ganglios linfáticos.

Según las autoridades sanitarias de España, 111 casos se han confirmado en el país europeo. Los datos fueron incluidos en un protocolo presentado por la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad.

El LACG asociado a implantes mamarios es un tipo de linfoma no-Hodgkin que afecta a gran variedad de tejidos, incluyendo la mama, en personas que llevan implantes. Este tipo de cáncer se considera muy raro y, según los investigadores, tiene un origen multifactorial donde intervienen principalmente tres factores:

El tipo de implantes mamarios

Genética

Contaminación

Como hemos explicado a profundidad en este artículo, el cáncer ocurre cuando un grupo de células “olvida cómo morir”. Al respecto, según explica el Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, más que un padecimiento aislado, el cáncer es un conjunto de enfermedades, todas ellas asociadas a una disfunción celular:

“El cáncer no es una sola enfermedad, sino una colección de enfermedades relacionadas que pueden ocurrir casi en cualquier lugar del cuerpo. En su forma más simple, el cáncer es una enfermedad de los genes en las células de nuestro cuerpo”.

En este caso, se trata de un cáncer que ataca a unas células presentes en la sangre, los glóbulos blancos, también llamados linfocitos. Desde su último informe de 2024, la AEMPS ha sumado 10 nuevas sospechas, por lo que el número de posibles casos ha llegado a 146. Por su parte, se añadieron 9 casos confirmados, para un total de 111.

¿Se ha detectado en México el Linfoma Anaplásico de Células Grandes (LACG) asociado a implantes mamarios?

Este tipo de cáncer se considera tan raro que, desde su descubrimiento en los años noventa hasta el 2016, apenas se había documentado 90 casos. Hace una década, los investigadores discutían la posibilidad de que existieran 200 casos en todos el mundo, tomando en cuenta aquellos que podrían no haber sido documentados.

En aquel mismo año, 2016, se documentó el primer caso de LACG en México y América Latina. La paciente era una mujer de 43 años de edad portadora de implantes mamarios.

Los expertos piden a las pacientes con implantes mamarios que acudan regularmente a sus controles y que reporten a su médico cualquier cambio en la piel, el volumen de las mamas o la presencia de dolor. En los casos documentados, este tipo de linfoma ha aparecido generalmente diez años después de la intervención quirúrgica.