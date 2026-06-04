Suben a 146 los Casos Sospechosos de un Raro Cáncer Vinculado a Implantes Mamarios

El gobierno de España señaló que ha registrado 146 casos sospechosos de Linfoma Anaplásico de Células Grandes (LACG), un raro cáncer vinculado a implantes mamarios

Un defectuoso implante de silicona fabricado por la empresa francesa Poly Implant Prothese. Foto: ReutersUn defectuoso implante de silicona fabricado por la empresa francesa Poly Implant Prothese. Foto: Reuters

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España reporta 146 casos sospechosos de un raro cáncer vinculado a implantes mamarios. ¿Qué significa esto para México? Descubre más sobre el LACG y su impacto.

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