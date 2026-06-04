Madonna Causa Euforia con Presentación Sorpresa en Times Square; Así Fue el Momento

Madonna volvió a demostrar por qué sigue siendo la Reina del Pop. La cantante sorprendió a sus seguidores con una presentación especial desde Times Square para celebrar el Mes del Orgullo LGBTQ+.

madonna-presentacion-times-square-orgullo-lgbtFoto: Reuters

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Madonna sorprende a sus fans con una presentación en Times Square para el Mes del Orgullo LGBTQ+. Descubre cómo la Reina del Pop sigue reinventándose a sus 67 años.

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