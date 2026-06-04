Explosión de Cuatro Pipas de Gas LP Provoca Evacuación de Dos Mil Pobladores en Tepeaca, Puebla

La mañana de este jueves 4 de junio se registró una fuerte explosión en un almacenamiento de pipas de gas LP en la prolongación Cuauhtémoc s/n colonia San Juan Negrete, en el municipio de Tepeaca en Puebla.

El fuerte estruendo y las inmensas llamas provocaron pánico entre la sociedad, por lo que varios habitantes evacuaron sus viviendas, además se realizó la evacuación del Hospital General de Tepeaca, de la Escuela Preparatoria BUAP “2 de Octubre” y del Centro Escolar Miguel Negrete Novoa; Se evacuaron aproximadamente 2 mil personas.

Foto: urbano_noticias

Se exhorta a la población a mantenerse alejados de la zona, cuerpos de emergencia ya se encuentran atendiendo la situación para liquidar el incendio y atender a los probables lesionados.

Explosión en almacenamiento de pipas de gas en Tepeaca, Puebla

La explosión de cuatro autotanques de gas LP movilizó a cuerpos de emergencia, Protección Civil y Seguridad Pública en el municipio de Tepeaca, Puebla.

Reportes indican que el hecho ocurrió junto al Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) evacuó a mil 753 alumnos, docentes y personal administrativo.

Al respecto, Protección Civil Estatal confirmó que la explosión ocurrió en un sitio de almacenamiento de pipas de gas.

Además, mencionó que continuan laborando en la zona, sin embargo aún no ha dado detalles del saldo de esta explosión.

En la zona laboran 25 elementos de Protección Civil Estatal, cinco de la municipal y 29 de la Secretaría de Seguridad Pública; Realizan enfriamiento de las unidades afectadas y aseguran los perímetros de seguridad. Asimismo, se mantienen recorridos para evaluar daños en inmuebles cercanos

A pesar de que la primera explosión se registró al rededor de las 9.53 a.m, a las 13:20 aún continúa el incendio en la zona por lo que bomberos, Fuerzas de Seguridad y elementos de PEMEX continúan realizando acciones de mitigación de liquidación del fuego.

Video del momento de la explosión de una pipas de gas en Tepeaca, Puebla

En redes sociales circulan videos del momento exacto de una explosión al interior de un almacenamiento de pipas de gas en San Juan Negrete perteneciente al municipio de Tepeaca en Puebla.

En un video que circula en redes sociales también se logra ver cómo niños salen corriendo de la mano de sus maestras luego de este estruendo.

Gobernador de Puebla confirma tres lesionados en explosión de Tepeaca, Puebla

El Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta confirmó que durante la explosión de pipas de gas en un predio de Tepeaca hubo de manera preliminar tres lesionados, quienes fueron trasladados a los hospitales de Acajete y Tecamachalco para la atención médica oportuna.

Al lamentar lo sucedido, comentó que la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública investigarán el sitio y las actividades que ahí se realizaban.

Con información de N+

MCS