Explosión de Cuatro Pipas de Gas LP Provoca Evacuación de Dos Mil Pobladores en Tepeaca, Puebla

Evacuan escuelas, hospitales y viviendas aledañas en la colonia San Juan Negrete de Tepeaca tras la explosión de una pipa con combustible.

Explosión de cuatro pipas de gas LP en Tepeaca, Puebla.Foto: Gobierno de Puebla

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Explosión de pipa con combustible en Tepeaca provoca evacuaciones y pánico. Autoridades trabajan en controlar el incendio. Mantente informado sobre esta situación en desarrollo.

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