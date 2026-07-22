¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 22 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 22 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este miércoles 22 de julio de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones ni problemas viales en esta importante autopista.

Mientras que el martes 21 de julio, se registró lo siguiente:

A las 16:26 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registró carga vehicular.

A las 14:50 horas, en el km 123, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de salida del camino y volcadura de tracto camión que transporta material peligroso.

A las 11:53 horas, en el km 126, rumbo a la CDMX, se reportó reducción de carriles debido a una caravana de peregrinos.

A las 9:00 horas, se reportaron obras de mantenimiento en del km 194 al 207, rumbo a Querétaro, por lo que hubo reducción de carriles.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM