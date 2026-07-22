Accidentes

¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MIÉRCOLES 22 de Julio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

La Guardia Nacional abandera un accidente múltiple en la México-QuerétaroLa Guardia Nacional abandera un accidente múltiple en la México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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Este martes, ¿la autopista México-Querétaro presenta afectaciones? Descubre los puntos críticos y ajusta tu itinerario para llegar a tiempo.

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