Seguirán las Lluvias, las Altas Temperaturas y Llegará Una Nueva Onda de Calor

Para este miércoles 22 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por la caída de granizo en estados del noroeste y occidente del país; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Asimismo, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán.

A partir de este día, inicia una onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (oeste y sur).

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México, Morelos, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (oeste).

De 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte y centro), Nuevo León (norte, noreste y este) y Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Durango, San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes y Guanajuato.

Clima en el Valle de México

Durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado a medio nublado con un ambiente fresco.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, cielo medio nublado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México; dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

Con información de Conagua

ICM