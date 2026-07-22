Pronóstico del tiempo

Seguirán las Lluvias, las Altas Temperaturas y Llegará Una Nueva Onda de Calor

Persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México

Habitantes de la CDMX se protegen de las altas temperaturasHabitantes de la CDMX se protegen de las altas temperaturas. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Calor extremo y lluvias intensas en México: el SMN alerta sobre una nueva onda de calor y tormentas eléctricas. ¿Qué esperar en tu ciudad?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Seguirán las Lluvias, las Altas Temperaturas y Llegará Una Nueva Onda de Calor