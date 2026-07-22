Narcotráfico

De la Caída de "El Mayo" a su Cadena Perpetua en EUA: Así La violencia Tras Su Captura

En la audiencia en que fue condenado a prisión de por vida, el capo leyó una carta en la que aconsejó a los jóvenes elegir un camino diferente a la violencia

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A 2 Años de la Detención de ‘El Mayo’ Zambada: ¿Qué Ha Pasado en Sinaloa?

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Captura de 'El Mayo': cadena perpetua en EUA y violencia en Sinaloa. Homicidios y desapariciones se disparan tras su detención. ¿Qué sigue para la región?

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