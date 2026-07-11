Un Audio del Piloto, FGR, FBI y las Claves Del Presunto Secuestro de El Mayo Zambada

Ismael "El Mayo" Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, tras ser trasladado desde Sinaloa en un vuelo privado. De acuerdo con la versión del propio capo, fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien presuntamente lo llevó a una reunión en Culiacán donde fue privado de la libertad antes de ser llevado a Estados Unidos.

Ismael "El Mayo" Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. Foto: N+

A dos años de esos hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos avances en la investigación y reveló que ya cuenta con el audio del piloto que condujo la aeronave, además de haber logrado su identificación mediante dictámenes periciales. El caso también cobró un nuevo impulso tras la difusión de un reportaje del periodista Luis Chaparro, en el que se afirma que el Buró Federal de Investigación (FBI) habría participado en la operación realizada en territorio mexicano.

Según esa publicación, el FBI reconocería que la captura de uno de sus principales objetivos fue resultado de una operación planeada y ejecutada por esa agencia. Esta versión contradice las declaraciones del entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien en agosto de 2024 aseguró que ni agentes estadounidenses, ni una aeronave de ese país participaron en el operativo y que se trató de una acción entre grupos del crimen organizado.

Ante ello, la FGR advirtió que, de confirmarse esa información, podrían configurarse posibles violaciones al derecho mexicano e internacional, además de una afectación al principio de buena fe en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Como parte de las diligencias, la dependencia solicitó al gobierno de Estados Unidos información mediante los mecanismos de asistencia jurídica internacional previstos en el tratado bilateral.

Desde que ocurrieron los hechos, la Fiscalía ha abierto siete carpetas de investigación por delitos relacionados con el caso, entre ellos el homicidio de Héctor "N", el secuestro de Ismael "N", la desaparición de dos de sus escoltas y presuntas irregularidades en la procuración de justicia, como alteración de la escena del crimen y negligencias ministeriales.

¿Quién es el piloto investigado en el caso?

La FGR informó que Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) entregó el audio en el que el piloto de la aeronave solicitó a la Torre de Control del aeropuerto de Ciudad Juárez un código transponder para ingresar a Estados Unidos. Además, peritajes en materia de audio permitieron identificar al responsable de la operación, aunque la institución no ha revelado oficialmente su nombre.

No obstante, documentos judiciales y reportes periodísticos señalan como posible piloto a Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias "El Jando", identificado como piloto personal de Iván Archivaldo Guzmán.

Núñez Ojeda fue detenido en Sinaloa en febrero de 2025 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Semanas atrás firmó un acuerdo de culpabilidad por conspiración para traficar cocaína; sin embargo, en el expediente público estadounidense no existe una mención expresa sobre su presunta participación en el traslado de "El Mayo".

Como parte de las investigaciones, la FGR informó que ha realizado 153 entrevistas, mil 288 informes y 124 dictámenes periciales. Además, aseguró que ya identificó el lugar donde Ismael Zambada fue presuntamente privado de la libertad, el aeropuerto desde donde despegó la aeronave y que ésta presentaba alterados sus medios de identificación.

La Fiscalía también confirmó que cuenta con la declaración jurada que Ismael Zambada presentó ante un notario público en Texas y reiteró que las investigaciones continúan con nuevas diligencias. Asimismo, recordó que en México existen 32 investigaciones y órdenes de aprehensión vigentes contra el cofundador del Cártel de Sinaloa, quien permaneció prófugo durante más de cinco décadas antes de ser trasladado a Estados Unidos en el vuelo que hoy sigue bajo investigación.

"El Mayo" Zambada actualmente en EUA

Ismael "El Mayo" Zambada escucha al intérprete judicial mientras sostiene su auricular mientras el juez lo interroga sobre posibles conflictos de intereses con sus abogados. Foto: Reuters

Ismael "El Mayo" Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, aceptó la condena de cadena perpetua en Estados Unidos, aunque solicitó no ser recluido en una prisión de máxima seguridad y que se garantice la atención a su estado de salud. La petición fue presentada por sus abogados en un escrito entregado este lunes al tribunal federal de Nueva York que lleva su caso, documento al que tuvo acceso CNN.

En la carta dirigida al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, la defensa señala que Zambada García se declaró culpable "plenamente consciente de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua". Asimismo, precisa que el capo "acepta este resultado y no solicita al tribunal que lo condene fuera de la ley".