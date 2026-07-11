Un Audio del Piloto, FGR, FBI y las Claves Del Presunto Secuestro de El Mayo Zambada

La Fiscalía General de la República dio a conocer nuevos avances en la investigación y reveló que ya cuenta con el audio del piloto que condujo la aeronave

El Presunto Secuestro de "El Mayo" Zambada. Foto: N+El Presunto Secuestro de "El Mayo" Zambada. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¿Secuestro o captura planeada? El caso de 'El Mayo' Zambada en EE.UU. da un giro con el audio del piloto y la posible implicación del FBI. Descubre los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+