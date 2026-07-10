¿’Z40’ y ‘Z42’, Exlíderes de Los Zetas, Irán a Juicio en EUA? Esto Pasó en Audiencia de Hoy

Este viernes, se realizó una audiencia en la Corte de Distrito en Washington D.C., en Estados Unidos de América (EUA), por el caso de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas, conocidos como Z40 y Z42, respectivamente, en la que la fiscalía propuso llevarlos a juicio; esto es lo que pasó en la sesión de hoy, 10 de julio de 2026.

¿Qué pasó en la audiencia de hoy por el caso de Z40 y Z42?

La fiscalía estadounidense dijo que llevaría a juicio a Miguel Ángel y A Omar Treviño Morales y propuso que diera inicio en enero de 2028; sin embargo, la defensa de los exlíderes de Los Zetas se negó por la carga de archivos que obran en el expediente, que incluye cinco millones de piezas de evidencia y documentos, de las cuales un millón y medio son grabaciones.

El juez propuso que el juicio iniciara en septiembre de 2028, pero la defensa aseguró que era imposible analizar todo y estar preparados para un juicio antes de 2029.

En la audiencia, se acordó seguir platicando al respecto, a medida que avanza el proceso.

Los hermanos Treviño Morales fueron acusados de crimen organizado, tráfico de drogas, posesión de armas y lavado de dinero, delitos a los que se declararon no culpables.

La próxima audiencia de seguimiento hacia el juicio se agendó para la mañana del 10 de septiembre.

Con información de Ariel Moutsatsos.

RMT