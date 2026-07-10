¿’Z40’ y ‘Z42’, Exlíderes de Los Zetas, Irán a Juicio en EUA? Esto Pasó en Audiencia de Hoy

Hoy, en Estados Unidos se realizó una audiencia por el caso de los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas

Detención de Miguel Ángel Treviño, alias ‘Z40’, en México, en 2013.Detención de Miguel Ángel Treviño, alias ‘Z40’, en México, en 2013. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Z40 y Z42 a juicio en EUA? La fiscalía propone iniciar en 2028, pero la defensa de los exlíderes de Los Zetas pide más tiempo. Acusados de crimen organizado, se declaran no culpables. Próxima audiencia: 10 de septiembre.

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