Homicidio en CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en Colonia Francisco Villa, Iztapalapa?

La víctima conducía su vehículo cuando recibió al menos 15 diaspros de arma de fuego, en la colonia Francisco Villa, Iztapalapa

Homicidio en Francisco Villa, IztapalapaHomicidio en Francisco Villa, Iztapalapa. Foto: N+

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Impactante homicidio en Iztapalapa: un hombre de 44 años fue acribillado con 15 disparos mientras conducía. Los atacantes escaparon en moto. ¿Qué más sabemos?

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