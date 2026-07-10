Homicidio en CDMX Hoy: ¿Qué Pasó en Colonia Francisco Villa, Iztapalapa?

Este viernes, 10 de julio de 2026, un hombre de 44 años de edad fue asesinado a balazos en calles de la colonia Francisco Villa, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la víctima conducía su vehículo cuando recibió al menos 15 diaspros de arma de fuego, por lo que quedó malherido. Intentó seguir su camino, pero perdió el control de la unidad y terminó sobre la banqueta, muy cerca de un negocio de uñas en el cruce de Hacienda Canutillo y Centauro del Norte, en dicha alcaldía.

A su paso, el auto se llevó una motocicleta que quedó debajo de la unidad. Paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron a la zona, sin embargo, la víctima ya no tenía signos vitales; los oficiales acordonaron el área e informaron de los hechos a las autoridades ministeriales para trabajos correspondientes.

Atacantes escapan del lugar

Los hechos se registraron durante las primeras horas de la madrugada de hoy, sin embargo, el vehículo sigue en el lugar del homicidio junto con los 23 indicios marcados.

Los presuntos atacantes que viajaban a bordo de una moto escaparon del lugar, autoridades investigan los hechos.

A más de 12 horas del homicidio, se espera la llegada de una grúa para retirar la unidad, misma que quedará bajo resguardo del Ministerio Público. El cuerpo ya fue trasladado a instalaciones del Servicio Médico Forense.

Con información de N+

Rar